Mačkovšek bo v Szegedu lovil ugodno izhodišče pred odhodom v Pariz

Szeged je v skupinskem delu v skupini B zasedel peto mesto, Madžari so zbrali šest zmag, remi in sedem porazov. Na drugi strani so bili Parižani četrti v skupini A, vknjižili so devet zmag in pet porazov.

Szeged in PSG sta se doslej med elito pomerila 10-krat, kar sedemkrat so bili boljši Francozi, le dvakrat Madžari. Oboji so si pred tekmo sezone priigrali dobro popotnico, Szeged je ugnal Csurgoi (42:26), Parižani pa Ivry (41:28).