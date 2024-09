Mačkovšek bo z ekipo skušal presenetiti Barcelono Janca in Makuca

Rokometna Liga prvakov se vrača na VOYO. V 2. krogu skupinskega dela se bosta nocoj ob 20.40 udarila Barcelona in Pick Szeged. Tako Španci kot tudi Madžari so uvodno dejanje opravili z odliko, Barcelona je ugnala Kolstad, Szeged pa Magdeburg. Katalonci, za katere igrata Slovenca Blaž Janc in Domen Makuc, so pred tekmo v vlogi favorita, a nekaj se bo vsekakor vprašalo tudi madžarske podprvake, kjer si kruh služi Borut Mačkovšek.