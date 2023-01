Mačkovšek: Dosežek na Poljskem je lepa popotnica za naprej

Selektor Uroš Zorman je v prvem odzivu po prepričljivi zmagi njegovih varovancev nad Črno goro poudaril, da je ponosen na igralce, predvsem na njihov pristop in željo, da slovenski moški reprezentančni rokomet znova vrnejo v sam evropski in posledično svetovni vrh.

Mačkovšek je na letošnjem turnirju izstopal z odlično igro v obrambi, postal je pravi vodja le-te, v napadu pa je racionalno izkoriščal tisto, kar so mu ponudili dogodki na igrišču. "Vedno skušam od sebe dati svoj maksimum. Če je to na koncu dovolj za uspeh reprezentance, sem še toliko bolj vesel. Zato še vedno skelita poraza proti Franciji in Španiji, kjer so nas pokopale številne tehnične napake v napadu. Prepričan sem, da bi ob manjšem številu napak lahko slavili vsaj na eni od omenjenih tekem. Ampak dobro, tu smo, kjer smo. Zdaj bo treba še malce počakati in videti, kaj nam bo prinesel končni vrstni red, od katerega bo odvisno, ali smo si vnovič priigrali vstopnico za nastop na olimpijskih kvalifikacijah," je o največji želji trenutnega reprezentančnega rodu spregovoril Mačkovšek in ob koncu druženja s predstavniki sedme sile dodal:

"Menim, da smo lahko zadovoljni z doseženim na Poljskem. Lahko bi se končalo bolje ali pa tudi slabše. Gremo korak po korak in videli bomo, kam nas bo to popeljalo že na naslednjih reprezentančnih akcijah. Ne smemo pozabiti, da nas že marca čakata dve izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi s Črno goro za uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo. To bo nov velik izziv za nas."