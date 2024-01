Mačkovšek: Nedelja je prost dan, lahko v miru napolnimo baterije!

Slovenija je nastope na letošnjem evropskem prvenstvu začela z dvema zmagama. Najprej so v četrtek premagali reprezentanco Ferskih otokov, nato pa so v soboto padli še Poljaki. "Hvala fantom in celotni ekipi. Mislim, da smo prikazali eno izvrstno tekmo, delovali smo dobro tako v napadu kot tudi v obrambi. Nedelja je prost dan, lahko napolnimo baterije in se v miru pripravimo na Norvežane," je po tekmi dejal Borut Mačkovšek. Obračun s slednjimi jih čaka v ponedeljek, Slovenci pa so si napredovanje že zagotovili.

Slovenci so proti Poljakom prikazali odlično igro, nivo pa takšen, ki ga bo potrebno vzdrževati tudi v nadaljevanju tekmovanja. "Mislim, da je bila v prvem polčasu odločilna predvsem naša igra v obrambi. Poljaki so imeli velike težave. Dosegli smo nekje pet oziroma šest zares lahkih zadetkov. Tega nam proti Ferskim otokom ni uspelo. To je zagotovo tisto, kar je prevagalo tekmo v našo korist," še doda.