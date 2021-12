Mačkovšek podaljšal v Szegedu do 2024

Borut Mačkovšek se je madžarski ekipi pridružil leta 2020, letos je osvoji naslov madžarskega prvaka. Trenutno je sicer na reprezentančni akciji, saj njega in soigralce že čez 14 dni čaka nastop na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostita Slovaška in njegova klubska rokometna domovina Madžarska.

"Vesel sem, da bomo nadaljevali skupno delo. Tu bom ostal do leta 2024, tu se počutim dobro, prav tako moja družina. Upam, da v tej sezoni pridemo na 'final four', to so naše velike sanje že nekaj let. Gre nam dobro in vse je odvisno od nas," je za spletno stran kluba dejal Mačkovšek.