Jaylen Brown Orlandu nasul 50 točk

V košarkarski ligi NBA velja omeniti tekmo med Bostonom in Orlandom, ki so jo s 116:111 po podaljšku dobili prvi, Jaylen Brown pa je za zmagovalce dosegel kar 50 točk in ob tem dodal 11 skokov. Tretjič na zadnjih štirih tekmah so bili uspešni tudi Los Angeles Lakers, ki so s 108:103 premagali Minnesoto, LeBron James pa je za zmagovalce dosegel 26 točk.

Cleveland Cavaliers so s 108:104 ugnali Indiana Pacers. Slednjim ni pomagalo niti 32 točk, 13 skokov ter sedem podaj Domantasa Sabonisa. Sacramento Kings so doma presenetili Miami Heat s 115:113, po treh porazih na zadnjih štirih tekmah pa so slavili tudi Phoenix Suns proti Charlotte Hornets s 133:99. S tem ostajajo tik pod vrhom zahodne konference. Toronto Raptorsi so na krilih Freda VanVleeta (35 točk) s 120:105 premagali ekipo New York Knicks. Izidi:

Toronto Raptors - New York Knicks 120:105 Boston Celtics - Orlando Magic 116:111 (podaljšek) Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 108:104 Sacramento Kings - Miami Heat 115:113 Charlotte Hornets - Phoenix Suns 99:133 Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 86:95

(Luka Dončić 14 točk, 10 podaj, 9 skokov za Dallas) Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 108:103