Mačkovšek: Proti kakovostni Madžarski nas čaka zahtevno delo

Izbrana vrsta Madžarske je v prvem delu skupinskega dela nanizala vse tri zmage in se v nadaljevanje Eura v Kölnu podala z izjemno popotnico in upanjem, da lahko v naslednjih štirih dvobojih iztrži čim več točk v boju za uvrstitev v polfinale tekmovanja.

A sledili so trije porazi (Avstrija, Nemčija in Francija) in le zmaga proti Hrvaški, kar je bilo v družbi s Francozi in domačini Nemci premalo za kaj več kot za obračun za končno peto mesto proti slovenski reprezentanci. Eden naših najizkušenejših in obenem najvidnejših reprezentantov na tem evropskem prvenstvu Borut Mačkovšek se zaveda, da bodo Madžari zelo trd oreh na poti do želene zmage in osvojitve 5. mesta.