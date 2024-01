Mačkovšek: Rom pom pom, še ne gremo domov!

Slovenska rokometna reprezentanca si je z zmago nad velikimi Danci (28:25) zagotovila boj za končno peto mesto na evropskem prvenstvu. Tekma bo odigrana v nedeljo, 28. januarja, ob 15. uri v Kölnu. Za zdaj nasprotnik Slovenije še ni znan, bo pa to tretjeuvrščena ekipa iz prve skupine. Navdušenje v slovenskem taboru je razumljivo, s tem si lahko na stežaj odprejo vrata na svetovno prvenstvo leta 2025, ki bo potekalo tudi v nam bližnji Hrvaški, ter predvsem v kvalifikacije za olimpijske igre, ki bodo poleti letošnjega leta v Parizu. Predvsem pa so si Slovenci dokazali, da se lahko merijo prav z vsakim nasprotnikom, tudi z aktualnim svetovnim prvakom.

OGLAS

V slovenski reprezentanci so bili že pred tekmo prepričani, da so lahko kos aktualnim svetovnim prvakom Dancem, predvsem pa, da se bodo na tekmo podali pripravljeni in z vsemi razpoložljivimi močmi. Vse skupaj se je na koncu le obrestovalo."Ja, kaj naj sploh rečem. Ena velika zmaga nad Dansko. Iskreno sem popolnoma brez besed. Mislim, da ni nihče pričakoval, da nam lahko uspe. Da nam lahko uspe takšno presenečenje, da premagaš reprezentanco, ki ima vrhunske posameznike. Tako da lahko rečem, da sem ponosen na fante, na ekipo, dali smo zares vse od sebe. Hmm, rom pom pom, še ne gremo domov. Smeh," je po tekmi dobre volje razlagal Borut Mačkovšek.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Iskreno, niti sam ne vem, od kod smo dobili vso to energijo. Mislim, da smo bili že čisto vsi na robu moči. Ne danes, ampak že pred tremi tekmami. Malo nas je, borili smo se kot levi in zato, kot sem že rekel, sem zares ponosen na vse. Tisti, ki smo tukaj, grizemo. In ja, gremo v Köln po peto mesto," še doda. Slovenci so se skozi prvenstvo borili s številnimi zdravstvenimi težavami, poleg tega sta že pred začetkom tekmovanja s seznama zaradi poškodb odpadla Blaž Janc in Domen Makuc. V zadnjem trenutku je doma ostal Nik Henigman, nekaj dni prej je s seznama odpadel tudi Rok Ovniček.

Tudi selektor Uroš Zorman po tekmi ni skoparil s pohvalami na račun svoje ekipe: "Dobro, ja, ampak jaz tudi sedaj ne bi delal neke pretirane evforije okrog tega. Sigurno smo zelo, zelo zadovoljni. Srečni oziroma presrečni. Dejstvo je, da nam je ta zmaga najprej dvignila samozavest in odprla še tista priprta vrata, ko smo vedno malo dvomili, ali lahko igramo s temi velikimi ali ne. In ne glede na to, da je danes Danska igrala brez treh ključnih igralcev, vemo, da imajo takšno bazo, da lahko rečem, da je vseeno. No, ni čisto vseeno, to smo danes videli, ampak vseeno imajo velik nabor igralcev in premagati eno takšno ekipo, je zares ena velika stvar. Fantom bi zares rad čestital, kapo dol."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke