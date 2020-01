Mačkovšek: Slovenci, pridite v Stockholm. Hrvatov bo 10.000!

Naši so v prvem delu tekmovanja v Göteborgu ukanili Poljake, Švede in Švicarje, v drugem delu v Malmöju Islandce in Portugalce, navkljub porazom proti Madžarom in po tekmovalni plati povsem nepomembni tekmi z Norvežani pa so si izborili najbolj prestižne tekme, tako kot drugi rokometni prvokategorniki iz Španije, Hrvaške in Norveške.

Končna zmaga na turnirju prinaša neposredno pot na OI, kolajni srebrnega ali bronastega leska in četrto mesto pa nastop na kvalifikacijskem turnirju v Parizu ali Berlinu, ki bosta na sporedu med 17. in 19. aprilom. V primeru prvega ali drugega mesta na kvalifikacijskem turnirju bodo četrtič v zgodovini nastopili na olimpijskih igrah po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

"Apeliram na državo, apeliram na našo krovni Zvezo, da organizirajo čarterje, da nabavijo cenejše vstopnice in hotelske namestitve. To bi bila zares velika stvar in govoro nov motiv za vse nas, ki bomo dali še zadnji atom moči na parketu." Mačkovšek se zaveda, da na papirju Slovenija ne uživa vloge favorita. "Mnogi so se mi smejali, ko sem še pred začetkom prvenstva vztrajno govoril, da bomo na Švedskem osvojili evropski naslov. Sedaj smo od njega oddaljeni le še dve zmagi," je bil zaIndexizčrpen Mačkovšek, ki nadvse spoštuje polfinalne tekmece, a se jih, tako kot nihče v taboru Slovencev, ne boji. "Odlični so na tem prvenstvu, vendar sem prepričan, da no naš strokovni štab skoval primeren načrt za polfinale. Doslej je odlično opravil svoj posel, na vsakega nasprotnika smo bili natančno pripravljeni. Slovenija morda res ni favorit dvoboja, a na papirju nimamo prav nič slabšo reprezentanco od Španije."



Spomnimo​​​, s​​​Slovenski in španski rokometaši so zadnjo tekmo na velikem tekmovanju odigrali pred dvema letoma na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. V drugem delu tekmovanja v Varaždinu je Slovenija zanesljivo zmagala z 31:26, Španija pa je nekaj dni kasneje osvojila zlato kolajno.