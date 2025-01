Madison Keys do prvega naslova na grand slamih

Sabalenka, ki bo ostala prva igralka sveta, je tretjič zapovrstjo igrala v finalu Melbourna in po slavjih leta 2023 in 2024 tokrat ostala praznih rok na zadnji stopnički. Tako 26-letnica iz Minska ob petih finalih ostaja pri treh naslovih na grand slamih (OP ZDA 2024) ter 18 lovorikah na turneji.

Tretji niz je bil najbolj izenačen, obe igralki sta zanesljivo držali servis, saj si nobena igralka do 12. igre ni priigrala niti ene priložnosti za break. Odločitev pa je nato padla, ko je Keys prišla do dveh in drugo priložnost tudi izkoristila za največjo zmago v karieri.

V drugem nizu je Sabalenka vse bolj pretila in kaznovala slabše druge servise tekmice. V tretji igri je izkoristila tretjo žogico za break in povedla z 2:1, nato pa v naslednji igri Američanke še povišala prednost in po uri in 20 minutah izenačila dvoboj (6:2).

"Zagotovo bom jokala, tega ne bom mogla speljati brez solz, zato se opravičujem vnaprej," je na podelitvi sprva dejala nova zmagovalka na turnirjih za grand slam.

"Arina, res si neverjetna, ampak končno mi je uspelo spet zmagati. Igraš zelo dobro in vedno je težko igrati proti tebi. Spomnim se nekaj najinih res norih dvobojev. Rada bi se zahvalila svoji ekipi. Te lovorike sem si res želela zelo dolgo. Igrala sem v finalu, a se ni izšlo, nato pa sem dvomila, ali bom znova v položaju, da bom igrala za največje lovorike," je solze komaj zadrževala Keys.

"Ko sama nisem verjela vase, je moja ekipa verjela vame in mi pomagala. Lanska sezona je bila zahtevna z veliko poškodbami. Nisem vedela, ali bom znova ustrezno pripravljena na vse te napore. Imeti to lovoriko v rokah in jo deliti z mojo ekipo, to je sijajen občutek," je še dodala 29-letna Američanka.

"Čestitke za izjemno odigran turnir. Močno si se borila za to lovoriko in igrala neverjeten tenis, zato si to zaslužiš. Čeprav mi letos ni uspelo osvojiti tega pokala, bom storila vse, da se vrnem še močnejša in ga osvojim tretjič. Z ekipo smo dali vse od sebe, Madison je enostavno igrala predobro in obljubim ji, da bom naslednjič igrala bolje," pa je na podelitvi pred govorom zmagovalke dejala prva igralka sveta Sabalenka.

Danes bo v Melbournu še finale moških dvojic, v nedeljo pa se bosta po finalu ženskih parov za naslov med posamezniki pomerila še Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev.

Izid, OP Avstralije, ženske, finale:

Madison Keys (ZDA/19) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:3, 2:6, 7:5