Madison Wilson po okužbi: Covid-19 je resna stvar

Pod fotografijo iz bolniške sobe je Madison Wilson, ki je želela v Neaplju tekmovati v mednarodni plavalni ligi (ISL), zapisala, da ima izjemno smolo.

"Počutim se, kot da imam res smolo, vendar verjamem, da je to še en klic k prebujenju. Covid-19 je resna stvar, in če se okužimo, nas lahko zelo močno prizadene. Bila bi neumna, če ne bi priznala, da me je bilo strah," je zapisala Wilsonova, dvakratna olimpijska prvakinja s štafeto (2016, 2020) ter bronasta na 4 x 200 v Tokiu.