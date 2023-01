Madžari presenetljivi četrtfinalisti SP

Zadnji dan v skupini A sta v Krakovu odprli ekipi Slovenije in Črne gore, boljši pa so bili Slovenci z 31:23 in so tako tretji v skupini. Poljska je na krilih Ariela Pietrasika, ki je tekmo končal s šestimi goli, premagala Iran s 26:22. V večerni tekmi za prvo mesto v skupini pa je Francija z 28:26 slavila proti Španiji. Pri Špancih je izstopal Daniel Fernandez Jimenez s sedmimi goli, pri Franciji pa ni bilo izrazitega strelca, so pa štirje dosegli po štiri gole.

V skupini 2 v Göteborgu je sogostiteljica prvenstva Švedska, pri kateri je Daniel Pettersson zadel vseh osem metov, premagala Portugalsko z 32:30 in osvojila prvo mesto v skupini. Islandija je po devetih golih Bjarkija Mara Elissona odpravila Brazilijo z 41:37, Madžarska pa je pričakovano ugnala Zelenortske otoke z 42:30. Trije igralci zmagovalne ekipe so dosegli po sedem golov, in sicer Richard Bodo, Miklos Rosta in Bendeguz Boka. Prav Madžari pa so si z drugim mestom priigrali četrtfinale. Imeli so sicer enako število točk kot Islandija in slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih, a so dobili medsebojni dvoboj na tem SP.