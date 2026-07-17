Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Madžari v polfinalu EP premočni za mlade slovenske rokometaše

Cluj-Napoca, 17. 07. 2026 20.35 pred 23 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v romunski Cluj-Napoci v polfinalu izgubila proti Madžarski s 24:31 (11:15). Mladi slovenski rokometaši se bodo v nedeljo v tekmi za bronasto odličje pomerili z Dansko.

Varovanci Tomaža Ocvirka so proti Madžarom, ki so Slovence ugnali že v skupinskem delu z 28:26, praktično vseskozi zaostajali. Po uvodnih 15 minutah so madžarski vrstniki vodili za pet golov (9:4), vmes prednost povišali na sedem zadetkov pri 15:8, a so Slovenci do odmora zmanjšali zaostanek na -4.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toda v drugem polčasu recepta za madžarsko igro še vedno niso našli. Vzhodni sosedje so spet pobegnili na osem golov pri 20:12 in 24:16, tega pa do konca niso več zapravili. V slovenski izbrani vrsti je bil s 13 goli najuspešnejši Tjaž Štaleker, Aljuš Anžič je dodal štiri zadetke. Pri Madžarski je bil s sedmimi zadetki najboljši Mate Fazekas.

V prvem polfinalnem obračunu so Švedi v skandinavskem dvoboju premagali Dansko z 38:35. Tekma za tretje mesto med Dansko in Slovenijo bo v nedeljo ob 16. uri, finale med Švedsko in Madžarsko dve uri in pol kasneje.

rokomet evropsko prvenstvo madžarska slovenija
24ur.com Neporaženi Slovenci prek Madžarske v polfinale EP
24ur.com Mladi Slovenci z remijem v Avstriji do nastopa na EP
24ur.com Rokometaši v nadaljevanju do pričakovano gladke zmage proti Litovcem
24ur.com Mladi slovenski nogometaši na EP na Madžarsko
24ur.com Slovenski rokometaši doživeli prvi poraz v kvalifikacijah za EP 2024
24ur.com Slovenske rokometašice izgubile generalko pred domačim EP
24ur.com Egipčani močnejši od utrujenih Slovencev
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897