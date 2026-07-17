Madžari v polfinalu EP premočni za mlade slovenske rokometaše

Varovanci Tomaža Ocvirka so proti Madžarom, ki so Slovence ugnali že v skupinskem delu z 28:26, praktično vseskozi zaostajali. Po uvodnih 15 minutah so madžarski vrstniki vodili za pet golov (9:4), vmes prednost povišali na sedem zadetkov pri 15:8, a so Slovenci do odmora zmanjšali zaostanek na -4.

Toda v drugem polčasu recepta za madžarsko igro še vedno niso našli. Vzhodni sosedje so spet pobegnili na osem golov pri 20:12 in 24:16, tega pa do konca niso več zapravili. V slovenski izbrani vrsti je bil s 13 goli najuspešnejši Tjaž Štaleker, Aljuš Anžič je dodal štiri zadetke. Pri Madžarski je bil s sedmimi zadetki najboljši Mate Fazekas.

V prvem polfinalnem obračunu so Švedi v skandinavskem dvoboju premagali Dansko z 38:35. Tekma za tretje mesto med Dansko in Slovenijo bo v nedeljo ob 16. uri, finale med Švedsko in Madžarsko dve uri in pol kasneje.