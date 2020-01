Slovenci prvič okusili grenkobo poraza, Madžari izkoristili črne slovenske minute v drugem polčasu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v drugem krogu drugega dela evropskega prvenstva na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji danes izgubila z Madžarsko z 28:29 (16:13).

Po dobri predstavi v prvem polčasu, so v drugem sledile črne slovenske minute.

Slovenci so prvič okusili grenkobo poraza na letošnjem evropskem prvenstvu. Po zmagah nad Poljaki, Švedi in Švicarji v skupinskem delu v Göteborgu ter Islandci v drugem delu tekmovanja v Malmöju so jim danes rokometno mero vzeli Madžari.

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješaimajo navkljub današnjemu porazu še vedno možnosti, da se prebijejo na enega od treh aprilskih kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu, kar je bil primaren cilj pred prihodom na EP, dosegljive pa so tudi najbolj prestižne tekme, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

"Na žalost smo začeli drugi polčas z veliko napakami. Zgrešili smo enostavno preveč,"je bil jasen selektor po porazu.