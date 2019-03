'Maestro' Federer v Miamiju do 101. turnirske zmage

Roger Federerje tako v svojem 50. finalu turnirjev serije masters zabeležil 28. zmago, četrto v Miamiju. V medsebojnih dvobojih je Švicar povečal svoje vodstvo na 6:2.

Na turnirju je Federer izgubil le prvi niz prvega dvoboja proti Moldavcu Raduju Albotu, tudi Johna Isnerja, ki v Miamiju do finala ni izgubil niza, le enega pa ni zmagal v "tie breaku", je premagal v dveh nizih. Že v prvi igri mu je odvzel servis, nato v prvem nizu, v katerem je bil Američan povsem nemočen, še dva, v drugem pa sta oba igralca svoje začetne udarce dobila do izida 5:4, nato pa je Švicar tekmecu, ki se je ob koncu zaradi poškodbe skočnega zgloba slabše gibal, zadal dokončen udarec.

"Želel sem mu hitro odvzeti servis, uspelo mi je. S tem sem si umiril živce, ko veš, da imaš proti Isnerju prednost breaka, je lažje nadaljevati. Tudi ko sem videl, da ima težave, sem moral ostati zbran. To te lahko kaj hitro zavede, a imam dovolj izkušenj, da me ni. Tu sem prvič igral leta 1999, leta 2019 sem še tu. Na to sem izjemno ponosen. In vesel, ker je za mano fantastičen teden,"je po finalu dejal Federer, ki za Jimmyjem Connorsom, igralcem z največ turnirskimi zmagami, zaostaja le še osem zmag. Isner je igral v svojem 27. turnirskem finalu, ostaja pa pri 14 zmagah.

Izid:

Roger Federer(Švi/4) - John Isner (ZDA/7) 6:1, 6:4