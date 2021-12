Magnus Carlsen je ubranil naslov šahovskega svetovnega prvaka

Magnus Carlsen je zmago zapečatil v 11. partiji dvoboja za naslov v Dubaju z nagradnim skladom dva milijona ameriških dolarjev (1,76 milijona evrov). Ruski izzivalec je s kratkim stiskom roke odstopil in igralca sta si izmenjala nekaj besed. Enaintridesetletni Carlsen je osvojil svoj peti naslov svetovnega prvaka po vrsti, prvega pa leta 2013, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Padel tudi svetovni rekord

Svojo premoč je šahist, ki ga v medijih označujejo za pop ikono in čudežnega dečka z imidžem manekena z naslovnice, pokazal v zmagoviti šesti partiji, ko je padel tudi rekord, ki ga v 135-letni zgodovini šahovskih prvenstev svet še ni videl. Rusa je takrat premagal po sedmih urah in 45 minutah oziroma 136 potezah. Anatolij Karpov in Viktor Korčnoj sta leta 1978 remizirala po 124 potezah.

Dvoboj v Dubaju se je začel z uvodnimi petimi remiji. Carlsen je po dobljeni šesti partiji nato zmagal še v osmi in deveti, naslov pa je ubranil v 11. s skupnim izidom 7,5 proti 3,5.