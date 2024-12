Magnus Carlsen zaradi kavbojk odstopil

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Magnus Carlsen je nemudoma po kazni zapustil prvenstvo: "Če je to tisto, kar želijo storiti, se bom verjetno odpravil nekam, kjer je vreme nekoliko lepše," je dejal 34-letni Carlsen. Prvi šahist sveta je v petek na dan tekme prišel v kavbojkah, kar udeležencem ni dovoljeno. Po drugi partiji dneva je FIDE Carlsena kaznoval z 200 dolarji kazni in postavil ultimat, naj se preobleče.

Carlsen, svetovni prvak med letoma 2013 in 2023, je to zavrnil in bil posledično diskvalificiran za deveti krog. Norvežan je nato zavrnil sodelovanje za nadaljevanje turnirja.