Mahomes si je grdo poškodoval koleno in že končal sezono

Patrick Mahomes se je poškodoval v zadnjem delu tekme. Po prvih pregledih je bilo jasno, da si je 30-letnik strgal sprednjo križno vez in bo odsoten več mesecev. Njegova sezona je končana.
"Ne vem, zakaj se je to moralo zgoditi, in ne bom lagal in rekel, da ne boli," je prek družbenih omrežij zapisal Mahomes, ki ga zdaj čaka operacija. To je najhujša poškodba v njegovi karieri, poraz Chiefs proti Chargers pa je Kansas Cityju zaprl vrata za uvrstitev v končnico.
Mahomes je leta 2018 postal prvi podajalec Kansas Cityja in se je v zadnjih nekaj letih uveljavil kot eden najboljših podajalcev v ligi NFL. Z njim so Chiefs osvojili tri prvenstva in izgubili še dva Super Bowla.
Mahomes je bil ob vseh treh zmagah (2019, 2022, 2023) imenovan za najkoristnejšega igralca.
