Mahomes si je grdo poškodoval koleno in že končal sezono

Kansas City, 15. 12. 2025 11.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Patrick Mahomes

Zvezdnik Kansas City Chiefs Patrick Mahomes si je v nedeljo na tekmi proti LA Chargers (13:16) hudo poškodoval levo koleno, s čimer se je končala njegova sezona v ligi ameriškega nogometa NFL. Dvakratnega najkoristnejšega igralca so odpeljali v bolnišnico, potem ko ni mogel nadaljevati tekme.

Patrick Mahomes se je poškodoval v zadnjem delu tekme. Po prvih pregledih je bilo jasno, da si je 30-letnik strgal sprednjo križno vez in bo odsoten več mesecev. Njegova sezona je končana.

"Ne vem, zakaj se je to moralo zgoditi, in ne bom lagal in rekel, da ne boli," je prek družbenih omrežij zapisal Mahomes, ki ga zdaj čaka operacija. To je najhujša poškodba v njegovi karieri, poraz Chiefs proti Chargers pa je Kansas Cityju zaprl vrata za uvrstitev v končnico.

Patrick Mahomes
Patrick Mahomes
FOTO: AP

Mahomes je leta 2018 postal prvi podajalec Kansas Cityja in se je v zadnjih nekaj letih uveljavil kot eden najboljših podajalcev v ligi NFL. Z njim so Chiefs osvojili tri prvenstva in izgubili še dva Super Bowla.

Mahomes je bil ob vseh treh zmagah (2019, 2022, 2023) imenovan za najkoristnejšega igralca.

nfl mahomes poškodba

