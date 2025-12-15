Mahomes si je grdo poškodoval koleno in že končal sezono

Patrick Mahomes se je poškodoval v zadnjem delu tekme. Po prvih pregledih je bilo jasno, da si je 30-letnik strgal sprednjo križno vez in bo odsoten več mesecev. Njegova sezona je končana.

"Ne vem, zakaj se je to moralo zgoditi, in ne bom lagal in rekel, da ne boli," je prek družbenih omrežij zapisal Mahomes, ki ga zdaj čaka operacija. To je najhujša poškodba v njegovi karieri, poraz Chiefs proti Chargers pa je Kansas Cityju zaprl vrata za uvrstitev v končnico.