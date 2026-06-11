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Po poročanju ESPN in NFL je skupna pogodba do leta 2033 vredna 504,75 milijona dolarjev, kar je približno 438 milijonov evrov, z bonusi se lahko poveča na 520 milijonov dolarjev. Po podaljšanju za dve leti bo Patrick Mahomes spet najbolje plačani podajalec v NFL glede na povprečno letno plačo.

S 63 milijoni dolarjev (približno 55 milijonov evrov) na sezono bo prehitel Daka Prescotta, ki z Dallas Cowboys zasluži 60 milijonov dolarjev (52 milijonov evrov) na leto. Mahomes je s Chiefs trikrat osvojil super bowl in ima dva naziva za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NFL.

Patrick Mahomes FOTO: AP

Prejšnjo sezono ekipa sicer ni napredovala v končnico, 30-letni Mahomes pa je decembra utrpel poškodbo kolena, zaradi česar je moral na operacijo. Zdaj se je vrnil k treningom. "V zadnjem desetletju je Patrick postal ena najbolj ikoničnih in priljubljenih športnih osebnosti vseh časov," je za ESPN povedal lastnik Chiefs Clark Hunt.