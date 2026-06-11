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Mahomes spet najbolje plačani podajalec v NFL

Kansas City, 11. 06. 2026 08.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Patrick Mahomes

Superzvezdnik ameriškega nogometa Patrick Mahomes je s svojo ekipo Kansas City Chiefs podaljšal pogodbo še za dve leti. Po novem bo zaslužil 63 milijonov dolarjev na leto (približno 55 milijonov evrov), kar je nov rekord v ligi NFL.

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Po poročanju ESPN in NFL je skupna pogodba do leta 2033 vredna 504,75 milijona dolarjev, kar je približno 438 milijonov evrov, z bonusi se lahko poveča na 520 milijonov dolarjev. Po podaljšanju za dve leti bo Patrick Mahomes spet najbolje plačani podajalec v NFL glede na povprečno letno plačo.

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S 63 milijoni dolarjev (približno 55 milijonov evrov) na sezono bo prehitel Daka Prescotta, ki z Dallas Cowboys zasluži 60 milijonov dolarjev (52 milijonov evrov) na leto. Mahomes je s Chiefs trikrat osvojil super bowl in ima dva naziva za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NFL.

Patrick Mahomes
Patrick Mahomes
FOTO: AP

Prejšnjo sezono ekipa sicer ni napredovala v končnico, 30-letni Mahomes pa je decembra utrpel poškodbo kolena, zaradi česar je moral na operacijo. Zdaj se je vrnil k treningom. "V zadnjem desetletju je Patrick postal ena najbolj ikoničnih in priljubljenih športnih osebnosti vseh časov," je za ESPN povedal lastnik Chiefs Clark Hunt.

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"Naši ekipi je pomagal do petih nastopov v super bowlu in treh naslovov prvaka, imel je ključno vlogo pri oblikovanju blagovne znamke Chiefs in uveljavljanju Kansas Cityja na svetovnem odru, poleg tega pa je bil izjemen vzornik v skupnosti. Je generacijski talent in elitno človeško bitje, in zelo sem navdušen, da bo še naprej vodil našo ekipo," je dodal Hunt.

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