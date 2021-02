Mahomes o porazu, ki ga bo motiviral do konca kariere

Izkušeni 43-letni Brady je znova potrdil svoje mojstrstvo in Tampo popeljal do naslova prvaka – ta je bil že njegov sedmi naslov v karieri – izbran pa je bil tudi za najkoristnejšega igralca letošnjega finala (MVP). Brady je šest naslovov osvojil z New England Patriotsi, enega sedaj še Tampa Bay Buccaneersi.

Kansas City je dosegel le devet točk, Mahomes je tekmo končal brez podaje za končni zadetek ("touchdown"). Mahomes brez dvoma ni upravičil pričakovanj, njegov nastop na tekmi pa bo kmalu utonil v pozabo. "Če si tekmovalen in prideš blizu cilja, pa ostaneš praznih rok, te to motivira do konca kariere. Občutek v garderobi po tekmi je bil slab in takšnih občutkov si ne želiš podoživljati," je dejal Mahomes.

Buccaneersi so se dobro pripravili na tekmeca in v obrambnih nalogah izjemno uspešno ustavljali Mahomesa, ki ni imel pravih rešitev."Jasno je, da bodo tekmeci glede na naš napad in naše uspehe skušali izkoristiti obrambni načrt, ki so ga imeli Bucsi. Glede na to, kako dobro je deloval, sem prepričan, da bodo moštva poskušala storiti nekaj podobnega. Poiskati bomo morali pot, kako se soočiti s tem. Morali bomo biti učinkovitejši in poiskati boljše rešitve,"je prepričan mladi zvezdnik Kansas Cityja.

Vseeno mladenič, ki je bil ob lanski osvojitvi naslova prvaka najboljši na igrišču (MVP), ostaja optimist: "To ni konec. Začenjamo novo poglavje, morali se bomo pripraviti in najti motivacijo, da bomo še boljši in da se vrnemo v 'igro', da pokažemo, koliko veljamo."