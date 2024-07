Zgodovinski dan v Parizu, kjer sta padla dva svetovna rekorda

"Ko sem prišla na to tekmovanje, sem imela občutek, da lahko skočim 2,07 m ali morda celo 2,10 m. Uspelo mi je in Ukrajino sem vpisala v zgodovino svetovne atletike," je takoj po nastopu za organizatorje dejala Mahučikova.

Bolgarka Štefka Kostadinova je 2,09 m skočila na olimpijskem stadionu v Rimu 30. avgusta pred skoraj 37 leti. Imela je četrti najstarejši rekord v atletiki med atletinjami, starejši so še tisti Čehinje Jarmile Kratochvilove na 800 m iz leta 1983, Nemke Marite Koch na 400 m iz leta 1985 in Rusinje Natalije Lisovskaje v suvanju krogle iz 7. junija 1987.

Šved Armand Duplantis je v skoku s palico prav tako skakal na višini nove najboljše znamke v zgodovini, na 6,25 metra. S tem bi za centimeter popravil svoj svetovni rekord, ki ga je dosegel prav tako na diamantni ligi, na uvodni tekmi sezone te serije v kitajskem Šiamenu 20. aprila.

Olimpijski zmagovalec iz Tokia ter dvakratni zaporedni svetovni in trikratni evropski prvak je na vseh šestih tekmah v tej olimpijski poletni sezoni preskočil šest metrov. Prav na tej višini je končal za zmago z uspešnim skokom v drugem poskusu. Nato je lestvico postavil na 6,25 m. Prvič je poteklo šest minut za njegov prvi nastop, ko je čakal na ugoden veter, drugič in tretjič pa je letvico podrl.

Devetnajst dni pred začetkom olimpijskih iger v Parizu na tekmi najprestižnejše serije svetovnih mitingov ni bilo slovenskih predstavnikov. Nastop se je odvil na stadionu Charlety in ne na Stade de France, kjer bodo v predmestju francoske prestolnice St. Denisu potekali boji za olimpijska odličja v kraljici športov. Pred njimi bosta 12. in 20. julija še deveti in deseti diamantni miting sezone v Monaku in Londonu. Naslednji bo po OI 22. avgusta v Lozani.