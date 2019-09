Maja Mihalinec na SP za stotinko zgrešila polfinale

"Ja, stotinka sekunde me je ločila od polfinala. Ne morem biti razočarana, hitro sem tekla in je to dober obet za 200 m. Poleg tega imam sedaj dan počitka in se teka na pol stadionskega kroga, ki je moja najboljša disciplina sezone, zelo veselim,"je po sobotnem nastopu v Dohi dejala Maja Mihalinec.

"S trenerjem Srdjanom Djordjevičem bova najprej analizirala to tekmo, gotovo je kaj za popraviti, denimo start, pa tudi v finišu sem bila že hitrejša letos. Na 200 m se bom dobro pripravila in tam pričakujem polfinale. Tekla bom na polno že v prvem krogu kvalifikacij, kjer si želim odteči tudi olimpijsko normo."

Ni vedela, kaj bi pričakovala

Ko je prišla v cilj, je bilo za njo še nekaj skupin ter je bila vse do zadnje v igri za 24. mesto, ki bi ji prineslo naslednji tek: "Ko sem prišla v cilj, nisem vedela, kaj pričakovati glede končne razvrstitve. Upala sem na osebni rekord, želela sem četrto mesto v skupini, a sem bila peta v zelo močni konkurenci, saj sem imela prijavljen predzadnji izid v skupini. V popolnem brezvetrju sem tekla drugi najboljši čas v karieri. Zadovoljna sem kljub vsemu."

Podrobno pa je opisala startno proceduro, ki je zaradi velikih temperaturnih razlik med klimatiziranim stadionom Kalifa in vročo okolico zelo neobičajna.

'Bilo je prevroče'

"Ogrevala sem se v pokriti dvorani bližnjega Aspire centra, ne na ogrevalnem stadionu, kjer je bilo res prevroče, 39 stopinj Celzija je bilo, ko sem odšla iz hotela. V dvorani je bilo nato 20 stopinj, ko sem prišla ven iz dvorane, pa je sledil dvominutni sprehod zunaj po 40 stopinjah," je orisala prvi del.

"V prvi prijavnici, kjer smo bili pet minut, šotor še ni bil povsem ohlajen. Potem smo pet minut hodili po tunelu do druge prijavnice, kjer je bil šotor že zelo ohlajen. Na stadionu sem potem pričakovala večji mraz, a ni bilo tako hudo, pravzaprav je bilo kar toplo, vendar ne vroče,"je nato še dodala Mihalinčeva.

Čeh po kvalifikacijah končal z nastopi

Ptujčan Kristijan Čeh je drugi dan SP kvalifikacije meta diska končal z 59,55 m na predzadnjem, 31. mestu. Dvajsetletni in 2,06 metra visoki Ptujčan si je že z nastopom v Dohi izpolnil še zadnji zadani cilj pred sezono, saj je tekmoval na svoji prvi veliki članski tekmi. Začel je z 59,55 m, nato pa je izida ni več izboljšal, saj je v naslednjih dveh serijah ostal brez izida.

"Sezona je bila dolga, a sem dobro treniral in opravil sem vse, kar smo načrtovali pod vodstvom trenerja Gorazda Rajherja. Šele nekaj dni pred SP sem dobil povabilo, imel sem že teden dni premora. Kljub temu, da nisem vrgel res daleč, pa sem zadovoljen, to je bila nova izkušnja. Nisem bil napet ali nervozen, bil sem sproščen," je povedal novinec v največji svetovni konkurenci.

Zavrnil klic številnih drugih športov

Čeh, velik up slovenske atletike in letošnji evropski mlajši članski prvak, je najmlajši in daleč najvišji v tokratni devetčlanski slovenski ekipi. Je študent agronomije na mariborski kmetijski fakulteti ter živi na kmetiji v Podvincih, okrog pet kilometrov od Ptuja. Zaradi višine in gibčnosti so ga vabili tudi v druge športe, a se je odločil za atletiko.

"Prvo člansko SP zame ni bilo slabo, s imam pred seboj še veliko atletskih sezon. Pričakujem, da bom kmalu izboljšal slovenski rekord in vrgel prek 64,79 m. Pridno bom treniral pozimi in si želim, da bi naslednje leto tekmoval tudi na olimpijskih igrah v Tokiu," si je še zaželel Čeh.

Izidi SP v atletiki, kvalifikacije s slovensko udeležbo:

Moški

- disk:

1. Daniel Stahl (Šve) 67,88 metra

2. Fedrick Dacres (Jam) 65,44

3. Matthew Denny (Avs) 65,08

...

31. Kristjan Čeh (Slo) 59,55

Ženske

- 100 m, prvi krog:

1. Shelly Ann Fraser Pryce (Jam) 10,80 sekunde

2. Marie Jose Ta Lou (Sko) 10,85

3. Dina Asher Smith (VBr) 10,96

...

25. Maja Mihalinec (Slo) 11,32