Maja Mihalinec odlično sezono kronala z naslovom prvakinje na vojaškem SP

Maja Mihalinec se sicer ni uvrstila v finale na 200 m, ima pa njeno 12. mesto v zelo ostri in široki konkurenci sprinta finalni lesk. Devetindvajsetletna Mozirjanka je bila v polfinalu 12. (22,81), v kvalifikacijah pa 11. z osebnim rekordom (22,78) in normo za olimpijske igre v Tokiu 2020. Mihalinčeva je na 100 m le za stotinko zgrešila polfinale in bila na 25. mestu druga najboljša Slovenka med tistimi, ki so izpadli v kvalifikacijah. "Dvanajsta na svetu sem, tega si nisem predstavljala, preden sem prišla na SP. Zelo sem vesela, šele sedaj prihaja za mano, kar sem dosegla v teh dveh dnevih. Osebni rekord, normo za OI v Tokiu in 12. mesto na 200 m. Res, po dveh težkih letih poškodb, ki so za mano, si več ne bi mogla želeti," je bila na SP v Dohi na robu solz presrečna Maja Mihalinec. Slovenka je na SP zaostala za slovenskim rekordom (22,72), ki ga je Merlene Ottey, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih ena najboljših atletinj vseh časov, tekla na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah. "Nekaj sem pa še privarčevala za drugo leto, ta cilj, ki ga še ne izdam, bom pustila za olimpijsko leto."

Peta je bila na 200 m med Evropejkami, naslednje leto pa so tako OI kot tudi EP. "S trenerjem Srdjanom Djordjevičem se morava odločiti, ali formo za tempirati v celoti za OI ali pa malo taktično iti na EP, kar pa bo mentalno težko, ker so OI prej. Toda letos sem pokazala, da lahko dolgo držim vrhunsko formo in nimam težav z motivacijo."