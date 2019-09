Maja Mihalinec v Zagrebu do norme za SP

Na 69. Hanžekovićevem memorialu so nastopili še trije slovenski rekorderji. Martina Ratej , ki ima že normo za SP v metu kopja, je bila četrta (60,50 m), Anita Horvat pa je bila na 400 m osma (52,90) in je še med tistimi, ki so na lestvici izidov med potniki za SP. Zadnjo možnost pa je zapravil Žan Rudolf ; na 800 m je bil v teku B osmi (1:48,10) in skupno 18.

"Moram reči, da se z normo sploh nisem obremenjevala. Skušala sem teči na čim boljši izid in na zmago. Vso sezono tečem že zelo dobro, vedela sem, da sem imela osebni rekord v nogah, ampak sem imela skoraj vedno veter v prsi. Tokrat temu ni bilo tako in sem vesela uspešnega nastopa, je pa res, da sem le za malo zgrešila normo za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu,"je povedala Mihalinčeva.

Tudi v teku na 100 m je še v krogu tistih, ki so ta čas na listi za SP. "Upam, da bo tako ostalo še tri dni, ko izteče rok za norme, in da bom tekmovala v Dohi v dveh disciplinah," je dodala Mozirjanka, ki je do zmage prišla v zaključku teka z izjemnim pospeševanjem, saj so bile še 40 m pred ciljem nekaj tekmovalk v boljšem položaju.

Ratejeva v Dohi cilja na finale

Martina Ratej je 60,40 m zmogla v peti seriji, s čemer je prešla na četrto mesto in za dober meter zaostala za normo za SP (61,50 m), ki jo je nekajkrat letos že presegla. V zadnji seriji je zaradi slabega meta, kot že v nekaj prejšnjih, namerno prestopila in ji dosežka niso merili. Imela je le dva veljavna meta, še 59,24 m v prvi seriji.

"Nekaj dni po državnem prvenstvu sem začutila bolečine v hrbtu, 14 dni nisem trenirala in šele zadnji teden vadim brez bolečin. Pričakovala sem malo daljši met. Sem pa obenem tudi v bazičnih pripravah za SP. Glede na to in omenjene težave s hrbtom je bil nastop kar dober. Imam pa težave v izmetu, sem malo prepočasna. A je še kar precej časa do SP, da se dobro pripravim. Moj cilj v Dohi pa je finale," je napovedala Ratejeva.