Maja Mihalinec Zidar četrta na Danskem

"Zadovoljna sem s konkurenco, bila je zelo dobra, žal pa je veter krojil tudi izide, ker je pihal v prsi. Tekla sem dobro, na koncu mi je nekoliko zmanjkovalo moči, verjetno tudi zaradi močnega vetra," je sporočila Maja Mihalinec Zidar.

"Danes sem zelo dobro začel, potem pa sem nekako obstal v močnem vetru in so me tekmeci prehitevali. Kljub temu sem zadovoljen z nastopom, dal mi je odgovore, kaj mi manjka. To je dober obet za naslednjo sezono, ker vem, kaj morem storiti, da bom še boljši," je povedal Botolin.

Prejšnji konec tedna je v škotskem Stirlingu na miljo s časom 4:01,99 osvojil osmo mesto. Za državnim rekordom Bekima Bahtirija je zaostal dobre tri sekunde. Bahtiri je pred tremi desetletji v Linzu tekel 3:58,89.

Tretji slovenski predstavnik na tekmi na Danskem Žan Rudolf je bil znova zadolžen za narekovanje ritma.