Maja Mihalinec Zidar zmagala v Berlinu, Neja Filipič pa v Ostravi

"Vesela sem zmage v močni in precej izenačeni konkurenci. Zadovoljna sem tudi z doseženim časom, že na začetku sezone sem povsem blizu osebnemu rekordu. To kaže, da sem dobro pripravljena, bom pa morala izboljšati še nekaj tehničnih podrobnosti. Sedaj se trenerjem Srdjanom Djordjevićem vidiva, kje so težave in kaj je treba še postoriti do naslednjih tekem. Prvo bom imela že v torek v Lievinu, kjer bo še močnejša konkurenca," je po tekmi strnila vtise Mozirjanka.

Filipičeva je skočila 6,08 m, nato pa nadaljevala s 6,26 in 6,45 m, končala pa s 5,97 m, prestopom in 6,13 m. Druga je bila domačinka Linda Sucha (5,96 m)."Kar zadovoljna sem, ker je bila to prva tekma po dolgem času v skoku v daljino in sem le za 15 cm zgrešila osebni dvoranski rekord. Lahko bi še bolje skočila, a sem prvič po dolgem času skakala iz dolgega zaleta. Imam v 'nogah' daljše skoke, to sem čutila, a nisem trenirala te discipline, le nekaj skokov med vadbo sem opravila ta teden,"je povedala Filipičeva, ki bo naslednjo soboto v Novem mestu na državnem prvenstvu tekmovala tudi v "svoji" disciplini, troskoku.

Med atleti je zmagal BritanecReynold Banigo(7,73 m). "Bilo nas je skupaj šest v skoku v daljino, po tri dekleta in fantje, skakali pa smo skupaj v serijah. Naši dosežki so šteli tako posamično kot v parih. Vsaka tekmovalka je dobila svojega partnerja za seštevek, pomembna pa je bila čim manjša razlika med osebnim rekordom in daljavo na tekmi. Bila sem v paru z Reynoldom Banigom in sva zmagala tudi v tej neobičajni konkurenci,"je dodala Filipičeva.

V skoku v višino je zmagala Levern Spenceriz Svete Lucije v Karibih; vseameriška prvakinja in šesta na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je preskočila 1,86 m.

"Z nastopom nisem zadovoljna. Preskočena višina sploh ni slaba glede na tehnično slabo izvedene skoke. Še vedno imam težave v zaletu in upam, da jih bom čim prej odpravila," pa je povedala Černjulova, ki je 1,75 in 1,81 zmogla v prvih skokih. Višino 1,78 m je izpustila, 1,84 m pa je preskočila v drugem poskusu. Celjanka je nato skakala na zmagovalni višini tekme (1,86 m), a je letvico trikrat podrla.