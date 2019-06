Maja Mihalinec zlata v teku na 100 metrov evropskih iger

"Pogoji niso bili ne dobri ne slabi, zato moram biti zelo zadovoljna tako z uvrstitvijo kot s časom. V samem teku pa imam še rezerve, tehnično ni bil idealen, od desetega do 20 metra sem se lovila. Tukaj imam še eno priložnost, da dosežem še boljši rezultat in da se vsaj približam normi za SP, ki znaša 11,24,"je bila dobre volje Mihalinčeva, ki se je nekoliko bala, saj so bile tekmovalke razdeljene v štiri skupine, tekmovalke so tekle ob različnih urah, tako da pogoji niso bili enakovredni.

A na koncu se je vse srečno končalo, Slovenka je osvojila kolajno, ki jo je potihem pričakovala."Glede na rezultate sem si jo želela, vedela sem, da je dosegljiva. Letos imam sedmi rezultat v Evropi, tukaj pa manjka le tista špica. Je pa bilo nekaj zelo dobrih konkurentk, tako, da lahko rečem, da mi je uspel lep dosežek," je ponosna slovenska sprinterka, ki je kar dolgo čakala, da se je lahko veselila dosežka. Svoj nastop je opravila po 14. uri, zadnja skupina pa je šest ur pozneje.

Blizu medalje tudi štafeta

Blizu kolajne je bila tudi štafeta 4x400 metrov v postavi Luka Janežič, Loro Mesec Košir, Jerneja Smonkar in Anita Horvat, ki je po treh skupinah zasedala drugo mesto, v zadnji pa so bile hitrejše tri ekipe, tako da je končala na petem mestu.

"Mi nismo prav nič trenirali skupaj. Do danes si nismo predali niti ene štafete, nismo ustvarili niti ekipnega duha. A moram reči, da je bilo za prvič kar dobro," meni Janežič, ki je tekel prvi, ustvaril veliko prednost, ki so ji imeli do zadnje predaje, v kateri pa so tekli štirje fantje in dve dekleti (štafete so lahko tekmovalce razvrstile po željah). Razlika se je zmanjšala, toda Horvatova je vseeno ohranila nekaj korakov prednosti za zmago v svoji skupini.

"Bilo je zelo zanimivo, vedela sem, da imam za sabo štiri fante, da moram dati vse od sebe. Na moji strani je bilo tudi občinstvo, ki me je spodbujalo. Bila je pozitivna energija in vse je super,"je bila zadovoljna Horvatova. Slovenska ekipa je lahko zadovoljna tudi z ekipnim točkovanjem. V svoji skupini je v seštevku osmih disciplin in nato odločilnega zasledovalnega teka za Rusijo, Francijo in Italijo zasedla četrto mesto in se uvrstila v torkovo četrtfinale. Za njo sta se uvrstili Romunija in Estonija.

Poleg dveh zmag v skupini je bila v teku na 100 metrov z ovirami druga Joni Tomičič Prezelj (13,32), tretja pa Neja Filipič v skoku v daljino (5,99).