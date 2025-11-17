Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

'Daljša tekmovalna pavza nam bo koristila'

Ljubljana, 17. 11. 2025 08.34 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Maja Vojnovič je bila, ne prvič v tej sezoni, najbolj vidna posameznica Krima Mercatorja na tekmi Lige prvakinj. Dolenjska vratarka je na severu Evrope proti favoriziranim Dankam ekipo dolgo časa držala med živimi, Ljubljančanke so bile v prvem polčasu še konkurenčne, rezultat pa aktiven, v nadaljevanju pa je vse minilo po danskih notah. Za Krimovke sledi sedaj daljši tekmovalni odmor, saj je na sporedu SP v rokometu, na katerem pa Slovenije ni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Maja Vojnovič se je proti Odenseju zaustavila pri trinajstih obrambah in bila brez dvoma prvo ime Krimovk na severu Evrope. Ljubljančanke so izgubile zadnjo letošnjo mednarodno tekmo. V Hamletovi deželi so doživele šesti poraz v skupini B Lige prvakinj in drugega proti tekmicam iz Odenseja, proti njim so klonile tudi pred tednom dni v ljubljanskem Tivoliju. 

Preberi še 'Fizična premoč Dank je bila več kot očitna. To je bilo ključno'

"Bile smo zelo dobre v prvem polčasu. Škoda nekaterih priložnosti v napadu, saj bi bila razlika ob polčasu še manjša. V nadaljevanju smo popustile. Pokazala se je kakovost domačink in tudi dejstvo, da smo nastopile zelo oslabljene. Zmanjkalo je igralk v rotaciji," je povedala vratarka Maja Vojnovič, ki je ekipo dolgo časa držala med živimi. "Sledi reprezentančni odmor in daljša tekmovalna pavza. Verjamem, da jo bomo izkoristili," dodaja 27-letna Dolenjka. 

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič FOTO: RK Krim Mercator

Po osmem krogu bo nastopil skoraj dvomesečni premor zaradi bližnjega svetovnega prvenstva v Nemčiji in na Nizozemskem. Liga prvakinj se bo nadaljevala 10. januarja prihodnje leto. V skupini B je v vodstvu francoski Brest s 14 točkami, Odense je zbral 13, danski Ikast in madžarski Ferencvaros po deset, romunska Bukarešta osem, hrvaška Podravka Koprivnica pet, Krim OTP Group Mercator štiri, norveška Sola pa je brez točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljši dve ekipi bosta napredovali v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za uvrstitev med najboljših osem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet liga prvakinj maja vojnovič
Naslednji članek

Slovanovci v Španiji za 'biti ali ne biti'

Naslednji članek

Sinner: Najino rivalstvo se bo nadaljevalo. Jaz bom pripravljen, on tudi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330