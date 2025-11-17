'Daljša tekmovalna pavza nam bo koristila'

Maja Vojnovič se je proti Odenseju zaustavila pri trinajstih obrambah in bila brez dvoma prvo ime Krimovk na severu Evrope. Ljubljančanke so izgubile zadnjo letošnjo mednarodno tekmo. V Hamletovi deželi so doživele šesti poraz v skupini B Lige prvakinj in drugega proti tekmicam iz Odenseja, proti njim so klonile tudi pred tednom dni v ljubljanskem Tivoliju.
"Bile smo zelo dobre v prvem polčasu. Škoda nekaterih priložnosti v napadu, saj bi bila razlika ob polčasu še manjša. V nadaljevanju smo popustile. Pokazala se je kakovost domačink in tudi dejstvo, da smo nastopile zelo oslabljene. Zmanjkalo je igralk v rotaciji," je povedala vratarka Maja Vojnovič, ki je ekipo dolgo časa držala med živimi. "Sledi reprezentančni odmor in daljša tekmovalna pavza. Verjamem, da jo bomo izkoristili," dodaja 27-letna Dolenjka.
Po osmem krogu bo nastopil skoraj dvomesečni premor zaradi bližnjega svetovnega prvenstva v Nemčiji in na Nizozemskem. Liga prvakinj se bo nadaljevala 10. januarja prihodnje leto. V skupini B je v vodstvu francoski Brest s 14 točkami, Odense je zbral 13, danski Ikast in madžarski Ferencvaros po deset, romunska Bukarešta osem, hrvaška Podravka Koprivnica pet, Krim OTP Group Mercator štiri, norveška Sola pa je brez točk.
Najboljši dve ekipi bosta napredovali v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za uvrstitev med najboljših osem.
