'Daljša tekmovalna pavza nam bo koristila'

Maja Vojnovič je bila, ne prvič v tej sezoni, najbolj vidna posameznica Krima Mercatorja na tekmi Lige prvakinj. Dolenjska vratarka je na severu Evrope proti favoriziranim Dankam ekipo dolgo časa držala med živimi, Ljubljančanke so bile v prvem polčasu še konkurenčne, rezultat pa aktiven, v nadaljevanju pa je vse minilo po danskih notah. Za Krimovke sledi sedaj daljši tekmovalni odmor, saj je na sporedu SP v rokometu, na katerem pa Slovenije ni.

Maja Vojnovič se je proti Odenseju zaustavila pri trinajstih obrambah in bila brez dvoma prvo ime Krimovk na severu Evrope. Ljubljančanke so izgubile zadnjo letošnjo mednarodno tekmo. V Hamletovi deželi so doživele šesti poraz v skupini B Lige prvakinj in drugega proti tekmicam iz Odenseja, proti njim so klonile tudi pred tednom dni v ljubljanskem Tivoliju.

"Bile smo zelo dobre v prvem polčasu. Škoda nekaterih priložnosti v napadu, saj bi bila razlika ob polčasu še manjša. V nadaljevanju smo popustile. Pokazala se je kakovost domačink in tudi dejstvo, da smo nastopile zelo oslabljene. Zmanjkalo je igralk v rotaciji," je povedala vratarka Maja Vojnovič, ki je ekipo dolgo časa držala med živimi. "Sledi reprezentančni odmor in daljša tekmovalna pavza. Verjamem, da jo bomo izkoristili," dodaja 27-letna Dolenjka.

Maja Vojnovič FOTO: RK Krim Mercator icon-expand

Po osmem krogu bo nastopil skoraj dvomesečni premor zaradi bližnjega svetovnega prvenstva v Nemčiji in na Nizozemskem. Liga prvakinj se bo nadaljevala 10. januarja prihodnje leto. V skupini B je v vodstvu francoski Brest s 14 točkami, Odense je zbral 13, danski Ikast in madžarski Ferencvaros po deset, romunska Bukarešta osem, hrvaška Podravka Koprivnica pet, Krim OTP Group Mercator štiri, norveška Sola pa je brez točk.

Najboljši dve ekipi bosta napredovali v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa bodo nastopile v razigravanju za uvrstitev med najboljših osem.