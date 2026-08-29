Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Colorado zaklenil svojega superzvezdnika, Makar bogatejši za 163 milijonov

Colorado, 29. 08. 2026 16.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Cale Makar

Zvezdniški branilec Cale Makar je s Colorado Avalanche podpisal osemletno pogodbo, vredno kar 163,2 milijona ameriških dolarjev. Pogodba bo začela veljati v prihodnji sezoni, njena povprečna letna vrednost pa znaša kar 20,4 milijona ameriških dolarjev. S to potezo se je Makar uvrstil na sam vrh najbolje plačanih igralcev v ligi NHL.

Cale Makar
Cale Makar
FOTO: AP

Cale Douglas Makar, branilec in nadomestni kapetan ekipe Colorado Avalanche v ligi NHL, je v prejšnji sezoni na 75 tekmah dosegel 79 točk, 20 zadetkov in 59 podaj. S tem je postal tretji najuspešnejši branilec lige. Lani pa je dosegel še svojo 500. točko.

Makar ni skrival navdušenja nad tem, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres ekipe iz Colorada. Podpisal je namreč zavidanja vredno pogodbo v vrednosti 163,2 milijona ameriških dolarjev in postal eden najbolje plačanih igralcev v zgodovini lige NHL.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo sem navdušen in počaščen, da še naprej nosim dres Avalanche. Rad bi se zahvalil družini Kroenke, Joeju Sakicu in celotni organizaciji Avalanche za njihovo predanost, zaupanje in vero vame. Prav tako gre zahvala tudi moji ženi in družini za njihovo nenehno podporo, pa tudi Scottu, Brianu in Stevu Bartlettu za njihovo vodstvo in pomoč," je povedal Kanadčan.

Za ekipo je bila poteza logična. Predsednik kluba Avalanche Joe Sakic je že pred podpisom poudarjal, da želi Makarja dolgoročno obdržati v Denverju, in zdaj je dobil tudi uradno potrditev; Makar namreč v ekipi ostaja še nadaljnjih osem sezon. Klub je s tem jasno pokazal, da želi svojo prihodnost graditi okoli enega najboljših branilcev na svetu.

Joe Sakic
Joe Sakic
FOTO: AP

"Danes je vznemirljiv dan za nas in naše čudovite navijače. Cale je odličen igralec, še bolj odličen človek ter ambasador ekipe Avalanche in regije Rocky Mountain. Zelo smo navdušeni, da smo sklenili ta posel in da bo Cale nosil dres Avalanche naslednje desetletje," je ponosno povedal Sakic.

Cale Makar Joe Sakic NHL Colorado Avalanche

Manfreda in Pikon z odličnim nastopom do finala

24ur.com McDavid pričakovano MVP lige NHL
24ur.com McDavid podaljšal pogodbo z naftarji
24ur.com Torontov Matthews najkoristnejši igralec lige, Makar najboljši branilec
24ur.com Oklahoma je po Shaiju podaljšala pogodbo tudi s centrom Holmgrenom
24ur.com Crosby še za dve leti podaljšal pogodbo s Pittsburgh Penguins
24ur.com Kapetan Edmontona pred tekmo vseh zvezd najuspešnejši v spretnostih
24ur.com Reaves bo z Lakersi podpisal novo štiriletno pogodbo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
dominvrt
Portal
Ustvarite lastno mini farmo gob
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Chips
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907