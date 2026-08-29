Colorado zaklenil svojega superzvezdnika, Makar bogatejši za 163 milijonov

Cale Makar FOTO: AP

Cale Douglas Makar, branilec in nadomestni kapetan ekipe Colorado Avalanche v ligi NHL, je v prejšnji sezoni na 75 tekmah dosegel 79 točk, 20 zadetkov in 59 podaj. S tem je postal tretji najuspešnejši branilec lige. Lani pa je dosegel še svojo 500. točko. Makar ni skrival navdušenja nad tem, da bo tudi v prihodnji sezoni nosil dres ekipe iz Colorada. Podpisal je namreč zavidanja vredno pogodbo v vrednosti 163,2 milijona ameriških dolarjev in postal eden najbolje plačanih igralcev v zgodovini lige NHL.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zelo sem navdušen in počaščen, da še naprej nosim dres Avalanche. Rad bi se zahvalil družini Kroenke, Joeju Sakicu in celotni organizaciji Avalanche za njihovo predanost, zaupanje in vero vame. Prav tako gre zahvala tudi moji ženi in družini za njihovo nenehno podporo, pa tudi Scottu, Brianu in Stevu Bartlettu za njihovo vodstvo in pomoč," je povedal Kanadčan. Za ekipo je bila poteza logična. Predsednik kluba Avalanche Joe Sakic je že pred podpisom poudarjal, da želi Makarja dolgoročno obdržati v Denverju, in zdaj je dobil tudi uradno potrditev; Makar namreč v ekipi ostaja še nadaljnjih osem sezon. Klub je s tem jasno pokazal, da želi svojo prihodnost graditi okoli enega najboljših branilcev na svetu.

Joe Sakic FOTO: AP