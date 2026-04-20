Po 14 letih Celje znova na pragu evropskega finala, obeta se spektakel

Celje, 20. 04. 2026 14.59 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Jan Lukač Simon Valant
RK Celje Pivovarna Laško

Po dolgih letih se v Celje vrača tisti poseben evropski utrip, ki ga začutiš ob vstopu v dvorano Zlatorog. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v soboto v polfinalu Evropskega pokala gostili makedonski Ohrid. Tekmo, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, v knežjem mestu že zdaj dojemajo kot več kot le športni dogodek.

Celje je danes drugačno kot pred 22 leti, ko se je v knežjem mestu slavil evropski naslov. Mlajše, finančno bolj omejeno, a hkrati lačno dokazovanja. Ekipa, ki bi jo marsikdo odpisal, se je v tej sezoni prebila med štiri najboljše v Evropi v svojem tekmovanju in minuli konec tedna v Tivoliju osvojila pokalni naslov.

Celjski rokometaši do 23. pokalnega naslova
FOTO: Damjan Žibert

S tem so Pivovarji prekinili sušo dveh sezon brez lovorike, kar za običajen športni kolektiv ne predstavlja dolgega obdobja, a Celje Pivovarna Laško ni običajen klub.

"Ko sem podpisal za Celje, sem si predstavljal, da bom osvajal lovorike. Lanska sezona je bila šok. Pokalna lovorika je zmanjšala pritisk. Zdaj dihamo lažje," brez olepševanja priznava eden ključnih obrazov te nove zgodbe, 23-letni Andraž Makuc, ki smo ga obiskali na treningu.

Ta stavek veliko pove. Celje ni klub, kjer je drugo mesto uspeh. Tu so lovorike norma in prav zato je bila krajša suša nekaj, kar je v garderobi pustilo sled. A ta generacija je zdaj dokazala, da zna reagirati.

Andraž Makuc je v polfinalu pokalnega tekmovanja zadel odločilno sedemmetrovko.
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

Spomini na večere, ko so v Celju padali velikani, še niso zbledeli. Barcelona, Kiel, Rhein-Neckar ... nekoč redni gostje, danes del nostalgije. Makuc se teh časov spominja kot gledalec: "V lepem spominu imam bratove tekme (op. p. Domen Makuc) v Ligi prvakov. Veliko sem si jih ogledal. Celjani so doma vedno igrali dobro, večkrat so presenetili."

Domen Makuc kot član Celja Pivovarne Laško
FOTO: Aljoša Kravanja

Zdaj je on tisti, ki piše novo poglavje, Celje pa se odziva. Že prvi dan prodaje je "izginilo" 1.500 vstopnic za sobotno tekmo. Vse kaže, da bo dvorana znova polna. Ne zaradi imena tekmovanja, ampak zaradi občutka, da se dogaja nekaj pomembnega.

Sezona sicer ni brez brazgotin. Poškodba Maia Marguča je velik udarec, saj gre za enega ključnih igralcev v napadu. "Verjamem, da se bo vrnil še močnejši. Je pomemben člen naše ekipe. Iščemo nove rešitve, nekaj smo že poskusili na zadnjih tekmah. Borili se bomo tudi zanj," pravi Makuc.

Mai Marguč
FOTO: Luka Kotnik

Vlogo bo moral še bolj prevzeti izkušeni Žiga Mlakar, ki je že na zaključnem turnirju pokala pokazal, da lahko zapolni vrzel. Na drugi strani stoji ambiciozni Ohrid. Ekipa, ki ni več le eksotičen tekmec, ampak resen projekt makedonskega rokometa.

Posebno noto dvoboju daje tudi dejstvo, da za Ohrid igrata nekdanja Celjana Tilen Strmljan in Ante Ivanković. "Onadva sta motor ekipe. Imajo odmevna imena, makedonski rokomet se dviguje. Čaka nas neugoden nasprotnik. Tekma se lahko obrne v eno ali drugo smer," opozarja Makuc.

Andraž Makuc
FOTO: Slavko Kolar RK Celje Pivovarna Laško

In prav zato bo prva tekma ključna. Celjani bodo računali na domačo podporo, za kar bodo v prvi vrsti skrbeli Florijani. "Navijači ti dodajo veter v hrbet. Mislim, da imamo ene najboljših navijačev v Sloveniji. Res so zvesti. To je nekaj, kar vsak športnik sanja," pravi 23-letni Makuc.

Časi, ko so v nabito polnem Zlatorogu iz tedna v teden padali evropski giganti, so mimo, a Makuc poudarja, da je Celje rokometno mesto, v katerem lahko klub, ki ne razpolaga z milijoni, še vedno premika meje.

rokomet celje pivovarna laško andraž makuc

