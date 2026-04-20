Po 14 letih Celje znova na pragu evropskega finala, obeta se spektakel

Celje je danes drugačno kot pred 22 leti, ko se je v knežjem mestu slavil evropski naslov. Mlajše, finančno bolj omejeno, a hkrati lačno dokazovanja. Ekipa, ki bi jo marsikdo odpisal, se je v tej sezoni prebila med štiri najboljše v Evropi v svojem tekmovanju in minuli konec tedna v Tivoliju osvojila pokalni naslov.
S tem so Pivovarji prekinili sušo dveh sezon brez lovorike, kar za običajen športni kolektiv ne predstavlja dolgega obdobja, a Celje Pivovarna Laško ni običajen klub.
"Ko sem podpisal za Celje, sem si predstavljal, da bom osvajal lovorike. Lanska sezona je bila šok. Pokalna lovorika je zmanjšala pritisk. Zdaj dihamo lažje," brez olepševanja priznava eden ključnih obrazov te nove zgodbe, 23-letni Andraž Makuc, ki smo ga obiskali na treningu.
Ta stavek veliko pove. Celje ni klub, kjer je drugo mesto uspeh. Tu so lovorike norma in prav zato je bila krajša suša nekaj, kar je v garderobi pustilo sled. A ta generacija je zdaj dokazala, da zna reagirati.
Spomini na večere, ko so v Celju padali velikani, še niso zbledeli. Barcelona, Kiel, Rhein-Neckar ... nekoč redni gostje, danes del nostalgije. Makuc se teh časov spominja kot gledalec: "V lepem spominu imam bratove tekme (op. p. Domen Makuc) v Ligi prvakov. Veliko sem si jih ogledal. Celjani so doma vedno igrali dobro, večkrat so presenetili."
Zdaj je on tisti, ki piše novo poglavje, Celje pa se odziva. Že prvi dan prodaje je "izginilo" 1.500 vstopnic za sobotno tekmo. Vse kaže, da bo dvorana znova polna. Ne zaradi imena tekmovanja, ampak zaradi občutka, da se dogaja nekaj pomembnega.
Sezona sicer ni brez brazgotin. Poškodba Maia Marguča je velik udarec, saj gre za enega ključnih igralcev v napadu. "Verjamem, da se bo vrnil še močnejši. Je pomemben člen naše ekipe. Iščemo nove rešitve, nekaj smo že poskusili na zadnjih tekmah. Borili se bomo tudi zanj," pravi Makuc.
Vlogo bo moral še bolj prevzeti izkušeni Žiga Mlakar, ki je že na zaključnem turnirju pokala pokazal, da lahko zapolni vrzel. Na drugi strani stoji ambiciozni Ohrid. Ekipa, ki ni več le eksotičen tekmec, ampak resen projekt makedonskega rokometa.
Posebno noto dvoboju daje tudi dejstvo, da za Ohrid igrata nekdanja Celjana Tilen Strmljan in Ante Ivanković. "Onadva sta motor ekipe. Imajo odmevna imena, makedonski rokomet se dviguje. Čaka nas neugoden nasprotnik. Tekma se lahko obrne v eno ali drugo smer," opozarja Makuc.
In prav zato bo prva tekma ključna. Celjani bodo računali na domačo podporo, za kar bodo v prvi vrsti skrbeli Florijani. "Navijači ti dodajo veter v hrbet. Mislim, da imamo ene najboljših navijačev v Sloveniji. Res so zvesti. To je nekaj, kar vsak športnik sanja," pravi 23-letni Makuc.
Časi, ko so v nabito polnem Zlatorogu iz tedna v teden padali evropski giganti, so mimo, a Makuc poudarja, da je Celje rokometno mesto, v katerem lahko klub, ki ne razpolaga z milijoni, še vedno premika meje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.