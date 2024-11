Makuc po skoraj dveh letih prisilnega počitka spet kazal razkošen talent

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem 2026 v Velenju premagala Litvo s 36:25. Morda je še najbolj v oči vpijajoča zgodba ta, da se je po več kot 600 dneh v reprezentanco vrnil nadarjeni Domen Makuc, ki so ga v preteklosti močno pestile poškodbe. Mladi zvezdnik Barcelone je pred tem dres z državnim grbom nazadnje nosil 13. marca 2023.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so zmagovito odprli kvalifikacije za nastop na zaključnem turnirju stare celine, ki bo čez dobro leto v Skandinaviji. Na svojem prvem dvoboju po olimpijskih igrah v Parizu, kjer so osvojili nehvaležno četrto mesto, so v velenjski Rdeči dvorani prepričljivo premagali tekmece z Baltika.

Aleks Vlah je Litovcem zabil sedem golov. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Nastop na EP so si že zagotovile vse tri gostiteljice turnirja ter Francija. Slovenski rokometaši so po izenačenem uvodu med peto in deveto minuto naredili delni izid 5:0 ter povedli s 7:2, rezultatski nadzor nad tekmeci pa so - kljub občasnim zastojem v svoji igri v prvi polovici tekme - imeli do zadnjega zvoka sirene.

Rokometaši z Baltika so jim v 25. minuti povsem zadihali za ovratnik (12:13), slovenska prednost pa je na polovici tekme znašala dva gola (17:15). Zorman je v prvem polčasu priložnost za dokazovanje ponudil 13 od skupno 16 igralcev, na klopi so obsedeli le Jože Baznik, Uroš Miličević in Domen Novak. Slovenski rokometaši so v začetku druge polovice tekme zaigrali resno in odgovorno v obrambi in napadu ter v 41. minuti prvič na dvoboju povedli za šest golov (26:20), dve minuti kasneje pa po dveh zadetkih Domna Makuca z 28:20. Litovska minuta odmora ni zaustavila njihovega naleta. Do konca tekme je bilo vse v znamenju slovenskih rokometašev, ki so si v 47. minuti prek Kristjana Horžena priigrali deset golov prednosti, najvišjo razliko pa dosegli v sami končnici, ko je Matic Grošelj postavil končni izid na tekmi (36:25).

"Vesel sem dokončnega povratka v reprezentančni dres. Spomnili so me, da je od zadnjega nastopa minilo 606 dni. To je kar nekaj časa, a meni se zdi kot da je minilo le nekaj mesecev. Po tekmi proti Litvi je najbolj pomembno, da smo zmagali in da nadaljujemo z nizom dobrih predstav naše reprezentance. V tem tednu smo skupaj opravili le dva rokometna treninga. Nismo še najbolj uigrani, a tudi ta kratek čas je bil dovolj, da smo na igrišču izgledali dobro. Sedaj moramo graditi igro še naprej," je po odlični predstavi v Velenju dejal 24-letni Makuc, ki je zaradi hude poškodbe in operacije kolena izpustil SP 2023, EP 2024 in OI v Parizu.

Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik icon-expand