Makuc pred tekmo s Pickom: Mladi naj uživajo in izkoristijo priložnost

V 13. krogu rokometne Lige prvakov se bosta udarila Pick Szeged in Barcelona. Katalonci so si že priborili prvo mesto v skupini, zato bodo priložnost za igro dobili rokometaši, ki so doslej nekoliko manj igrali. Na drugi strani maždarska ekipa potrebuje točke, da zadrži četrto mesto. Dvoboj, ki ga lahko od 18.40 spremljate na VOYO, bo imel tudi slovenski pridih, na domači strani bo zanj skrbel Borut Mačkovšek, pri gostujoči zasedbi pa Blaž Janc in Domen Makuc.