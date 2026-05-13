Makuc zapušča Celje, vrača se Vergara

Andraž Makuc je dres grofov nosil dve sezoni, za prihodnje tri pa se seli v romunsko Bukarešto, kjer bo okrepil Dinamo in z njim zaigral v Ligi prvakov. Mlajšega od bratov Makuc skupaj s soigralci po koncu reprezentančnega premora čaka odločilna tekma za uvrstitev v finale državnega prvenstva proti Slovenj Gradcu.

Celjani so obenem naznanili pomembno okrepitev, v ekipo se vrača kolumbijski krožni napadalec Jesus Hurtado Vergara, ki je podpisal pogodbo do leta 2029. "Veseli smo, da smo se ponovno dogovorili, da se nam v naslednji sezoni pridruži Jesus. Dobra stvar je, da pozna klub, mesto, okolico in kako funkcionira celoten ustroj. Zato mu bo zagotovo lažje, prav tako tudi nam, ker vemo, kakšnega kvalitetnega igralca dobimo in se že veselimo nadaljnjega sodelovanja z njim. Verjamemo, da bo ekipa z njim še dodatno okrepljena," je o pomembni kadrovski potezi dejal trener Klemen Luzar.