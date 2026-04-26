Samozavestni Celjani v en glas: Razlika bi morala biti višja

Ko je Aljuš Anžič v 12. minuti drugega polčasa dosegel enega od svojih osmih zadetkov, so Celjani povedli za sedem. To je bila njihova najvišja prednost na tekmi, ki bi zagotavljala ugodno pot na gostovanje v Ohrid, vendar so se makedonski rokometaši do konca uspeli povsem približati. "Zagotovo je malo grenkega priokusa. Imeli smo lepo razliko, na koncu pa je ostal le en gol. Ampak moramo biti zadovoljni, v tekmo smo šli z nekaj nervoze, potem pa smo se vrnili in naredili lep povratek. Res smo mlada ekipa. Igrali smo polfinale evropskega pokala, gremo na povratno tekmo s +1 in naš cilj mora biti, da zmagamo v Makedoniji," je črto pod prvim srečanjem v polfinalu potegnil Andraž Makuc. Z oceno, da bi končna razlika lahko bila oziroma morala biti višja, se je strinjal tudi Anžič: "Tekmo bi lahko dobili z veliko večjo razliko. Na začetku je bilo 6:0 in 6:1, potem smo se pobrali in prišli tudi na +6, nihanja so bila skozi celotno tekmo. Na koncu so se nasprotniki dobro vrnili, mi pa bi bili zagotovo bolj zadovoljni z večjo prednostjo."

Obračun je v Zlatorogu spremljalo skoraj 4500 navijačev. Prizori s tribun so spominjali na najlepše čase celjskega rokometa v začetku tega tisočletja, a je bila izdatna podpora predvsem v prvih minutah tudi določeno breme, je priznal Makuc. "Res lepo vzdušje, nabito poln Zlatorog. Mogoče nas je polna dvorana tudi malo potrla, ampak pokazali smo, da smo kakovostna ekipa. Hitro smo se vrnili in mislim, da ni strahu pred povratno tekmo." "Mogoče je bil res nek pritisk. Prihajali smo do situacij, iz katerih običajno zadevam, ampak žoga ni hotela v gol. Realizacija je bila težava, potem pa, ko smo se pobrali, je šlo v našo korist. Ko smo dobili tempo in igrali svojo igro, nam niso mogli slediti," je dodal Anžič, veliki up celjskega rokometa.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik























Ohrid je uvodoma povedel s 6:0, a so Celjani odgovorili še pred odmorom z delnim izidom 12:4. "V obrambi smo bili bolj čvrsti. Stekli smo, šli v protinapade, hitro prihajali do zaključkov. Igrali smo hitro, kar nam ustreza. Na začetku smo imeli nekaj zgrešenih odprtih strelov, morali smo prebiti to nervozo. Ko je steklo, smo praktično leteli. Občinstvo nas je poneslo in smo odigrali tako, kot znamo," je razloge za izjemen preobrat naštel Makuc.