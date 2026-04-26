Samozavestni Celjani v en glas: Razlika bi morala biti višja

Celje , 26. 04. 2026 10.03 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant J.B.
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Dvorana Zlatorog je znova spominjala na zlate čase celjskega rokometa. Skoraj 4500 navijačev je videlo minimalno zmago Celja nad Ohridom (27:26) na prvi tekmi polfinala evropskega pokala. Obe moštvi sta imeli številna nihanja, na koncu pa so bili kljub porazu celo nekoliko bolj zadovoljni gostje. V taboru Celja pa so odločeni, da v tej evropski sezoni še enkrat napolnijo svojo dvorano – v finalu.

Ko je Aljuš Anžič v 12. minuti drugega polčasa dosegel enega od svojih osmih zadetkov, so Celjani povedli za sedem. To je bila njihova najvišja prednost na tekmi, ki bi zagotavljala ugodno pot na gostovanje v Ohrid, vendar so se makedonski rokometaši do konca uspeli povsem približati.

"Zagotovo je malo grenkega priokusa. Imeli smo lepo razliko, na koncu pa je ostal le en gol. Ampak moramo biti zadovoljni, v tekmo smo šli z nekaj nervoze, potem pa smo se vrnili in naredili lep povratek. Res smo mlada ekipa. Igrali smo polfinale evropskega pokala, gremo na povratno tekmo s +1 in naš cilj mora biti, da zmagamo v Makedoniji," je črto pod prvim srečanjem v polfinalu potegnil Andraž Makuc.

Z oceno, da bi končna razlika lahko bila oziroma morala biti višja, se je strinjal tudi Anžič: "Tekmo bi lahko dobili z veliko večjo razliko. Na začetku je bilo 6:0 in 6:1, potem smo se pobrali in prišli tudi na +6, nihanja so bila skozi celotno tekmo. Na koncu so se nasprotniki dobro vrnili, mi pa bi bili zagotovo bolj zadovoljni z večjo prednostjo."

Obračun je v Zlatorogu spremljalo skoraj 4500 navijačev. Prizori s tribun so spominjali na najlepše čase celjskega rokometa v začetku tega tisočletja, a je bila izdatna podpora predvsem v prvih minutah tudi določeno breme, je priznal Makuc.

"Res lepo vzdušje, nabito poln Zlatorog. Mogoče nas je polna dvorana tudi malo potrla, ampak pokazali smo, da smo kakovostna ekipa. Hitro smo se vrnili in mislim, da ni strahu pred povratno tekmo."

"Mogoče je bil res nek pritisk. Prihajali smo do situacij, iz katerih običajno zadevam, ampak žoga ni hotela v gol. Realizacija je bila težava, potem pa, ko smo se pobrali, je šlo v našo korist. Ko smo dobili tempo in igrali svojo igro, nam niso mogli slediti," je dodal Anžič, veliki up celjskega rokometa.

Ohrid je uvodoma povedel s 6:0, a so Celjani odgovorili še pred odmorom z delnim izidom 12:4. 

"V obrambi smo bili bolj čvrsti. Stekli smo, šli v protinapade, hitro prihajali do zaključkov. Igrali smo hitro, kar nam ustreza. Na začetku smo imeli nekaj zgrešenih odprtih strelov, morali smo prebiti to nervozo. Ko je steklo, smo praktično leteli. Občinstvo nas je poneslo in smo odigrali tako, kot znamo," je razloge za izjemen preobrat naštel Makuc. 

Kje pa pred povratno tekmo v Ohridu, kjer se prav tako obeta peklensko vzdušje, še iskati rezerve? Prav gotovo v realizaciji, odgovarja Makuc.

"Ne vem točno, kakšna je bila (realizacija, op. a.) danes, ampak malo smo že razbrali njihovega vratarja. V obrambi smo dobro delovali, prejeli smo 26 golov. Vedeti moramo, da je bil še 10 minut pred koncem rezultat nižji, v prvem polčasu so dali 11 golov. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, odločali bodo detajli."

Anžič, z osmimi goli daleč najboljši strelec tekme, je navijačem obljubil, da se bodo v tej evropski sezoni še vrnili v knežje mesto. "Takšnega vzdušja še nisem doživel v Zlatorogu. Res bi se rad zahvalil vsem navijačem, Florijanom in vsem, ki so nas prišli podpirat na tej pomembni tekmi. Verjamemo, da bomo z njihovo podporo dosegli še velike stvari in da se vrnemo v Zlatorog na finalno tekmo."

rokomet celje evropski pokal aljuš anžič andraž makuc

