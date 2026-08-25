Vrhunec sezone: mala, a ambiciozna četica 'mirnovodašev' na SP

Anja Apollonio FOTO: Nina Jelenc

Maloštevilna, a močna slovenska reprezentanca je že na Poljskem, kjer so jih pričakali nič kaj poletni pogoji, z oblačnostjo in 16 stopinjami. Vse od srede do nedelje Anjo Apollonio, Mio Medved, Matevža Manfredo in Anžeta Pikona čakajo boji za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu, pa tudi lov na pomembne točke v olimpijskih disciplinah za nastop v Los Angelesu leta 2028. Kajakašici bosta moči združili v kajakaškem dvojcu na 500 metrov, Mia Medved bo posamično nastopila še na 1000 metrov, Anjo Apollonio pa čaka nastop na 200-metrski razdalji, kjer je letos že osvojila kolajno na evropskem prvenstvu, ter na 500 metrov. Na prihajajoče izzive prvenstva sta se pripravljali v Bohinju.

Matevž Manfreda FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Tam sta del treninga opravila tudi Anže Pikon in Matevž Manfreda, ki pa sta v sklopu priprav odpotovala tudi v Srbijo in se na Srebrnem jezeru pripravljala skupaj z močno srbsko reprezentanco. Manfredo in Pikona bomo videli v dvojcu na 500 metrov, Matevž Manfreda pa bo vnovičen vrhunski rezultat lovil tudi na 200 metrov, kjer je letos postal svetovni prvak do 23 let ter kolajno osvojil tudi na tekmi svetovnega pokala.

Prve kvalifikacijske preizkušnje bodo na sporedu v sredo, in sicer za kajakaše na 200 metrov, kajakašice na 1000 metrov in kajakašice na 500 metrov. V četrtek dopoldne sledijo kvalifikacije ženskih in moških dvojcev na 500 metrov ter kajakašic na 200 metrov, popoldne pa polfinala kajakašev na 200 in kajakašic na 500 metrov. V petek dopoldne polfinale čaka kajakašice na 500 metrov, popoldne pa bo na sporedu finale žensk na 1000 metrov. V soboto dopoldne sledijo polfinala kajakašic na 200 metrov ter dvojcev na 500 metrov tako v moški kot ženski konkurenci, popoldne pa so na sporedu finala kajakašev na 200 metrov in kajakašic na 500 metrov. V nedeljo se bo prvenstvo zaključilo s finali dvojcev na 500 metrov in kajakašic na 200 metrov.