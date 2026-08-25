Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Vrhunec sezone: mala, a ambiciozna četica 'mirnovodašev' na SP

Varšava, 25. 08. 2026 07.33 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kajak Kanu mirne vode

Pred sprinterji na mirnih vodah je vrhunec letošnje tekmovalne sezone – člansko svetovno prvenstvo, ki ga bo od srede do nedelje gostil Poznanj. Na Poljskem bodo slovenske barve zastopali Anja Apollonio, Mia Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon.

Anja Apollonio
Anja Apollonio
FOTO: Nina Jelenc

Maloštevilna, a močna slovenska reprezentanca je že na Poljskem, kjer so jih pričakali nič kaj poletni pogoji, z oblačnostjo in 16 stopinjami. Vse od srede do nedelje Anjo Apollonio, Mio Medved, Matevža Manfredo in Anžeta Pikona čakajo boji za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu, pa tudi lov na pomembne točke v olimpijskih disciplinah za nastop v Los Angelesu leta 2028.

Kajakašici bosta moči združili v kajakaškem dvojcu na 500 metrov, Mia Medved bo posamično nastopila še na 1000 metrov, Anjo Apollonio pa čaka nastop na 200-metrski razdalji, kjer je letos že osvojila kolajno na evropskem prvenstvu, ter na 500 metrov. Na prihajajoče izzive prvenstva sta se pripravljali v Bohinju.

Matevž Manfreda
Matevž Manfreda
FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Tam sta del treninga opravila tudi Anže Pikon in Matevž Manfreda, ki pa sta v sklopu priprav odpotovala tudi v Srbijo in se na Srebrnem jezeru pripravljala skupaj z močno srbsko reprezentanco. Manfredo in Pikona bomo videli v dvojcu na 500 metrov, Matevž Manfreda pa bo vnovičen vrhunski rezultat lovil tudi na 200 metrov, kjer je letos postal svetovni prvak do 23 let ter kolajno osvojil tudi na tekmi svetovnega pokala.

Preberi še Za 'divjevodaško' prihodnost se ni bati: Sloveniji komplet kolajn na EP

Prve kvalifikacijske preizkušnje bodo na sporedu v sredo, in sicer za kajakaše na 200 metrov, kajakašice na 1000 metrov in kajakašice na 500 metrov. V četrtek dopoldne sledijo kvalifikacije ženskih in moških dvojcev na 500 metrov ter kajakašic na 200 metrov, popoldne pa polfinala kajakašev na 200 in kajakašic na 500 metrov. 

V petek dopoldne polfinale čaka kajakašice na 500 metrov, popoldne pa bo na sporedu finale žensk na 1000 metrov. V soboto dopoldne sledijo polfinala kajakašic na 200 metrov ter dvojcev na 500 metrov tako v moški kot ženski konkurenci, popoldne pa so na sporedu finala kajakašev na 200 metrov in kajakašic na 500 metrov. V nedeljo se bo prvenstvo zaključilo s finali dvojcev na 500 metrov in kajakašic na 200 metrov.

Razlagalnik

Šprint na mirnih vodah je disciplina v kajaku in kanuju, pri kateri tekmovalci veslajo na vnaprej določenih progah po mirni vodi, običajno na jezerih ali kanalih. Cilj je preveslati razdaljo v čim krajšem času. Tekmovanja potekajo na standardiziranih razdaljah, kot so 200, 500 in 1000 metrov, kjer sta ključna eksplozivna moč, vzdržljivost in popolna usklajenost gibov, zlasti pri posadkah v dvojcih ali četvercih.

Poznanj je v svetu kajakaštva in kanuizma znan kot eno najpomembnejših prizorišč, saj gosti regatni center Malta. To umetno jezero, ki se nahaja v neposredni bližini mestnega središča, je bilo zgrajeno posebej za veslaške športe in je opremljeno z vrhunsko infrastrukturo, ki omogoča organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj, vključno s svetovnimi prvenstvi in tekmami svetovnega pokala.

Glavna razlika med kajakom in kanujem je v položaju veslača in vrsti vesla. V kajaku tekmovalec sedi in uporablja dvoperesno veslo, ki ga izmenično pomika na obeh straneh čolna. V kanuju pa tekmovalec kleči na enem kolenu in uporablja enoperesno veslo, s katerim vesla le na eni strani čolna, zato mora s posebnimi tehnikami krmiljenja ohranjati smer gibanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kajak kanu mirne vode

Osramočena Vondroušova nadaljuje pravni boj: Strah mi je zameglil razum

Slovenski odbojkarji pred začetkom EP stopnjujejo raven igre

24ur.com Obeta se spektakularen začetek nove sezone šova Slovenija ima talent
24ur.com Slovenija se pripravlja na gostovanje svetovnega prvenstva v odbojki
24ur.com Hrvat: Medalja? Naučil sem se, da ni dobro napovedovati stvari
24ur.com Čebulj: Poljska? Odlična reprezentanca, ki smo jo že premagali
24ur.com Slovenski deskarji optimistični: 'oIimpijske igre so poseben motiv'
24ur.com Kdaj bo RZS na ravni slovenskega rokometa?
24ur.com Poljakinje kot zadnje v letu tipajo utrip pripravljenosti Slovenk
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mlajša sestra slavnih dvojčic Olsen je postala mama
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Kaj storiti, če otrok pri dveh letih še ne govori?
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim
zadovoljna
Portal
Lahko nova ljubezen po 50. letu res uspe?
Njun sin je dopolnil dve leti: Justin in Hailey Bieber delila prisrčne družinske trenutke
Njun sin je dopolnil dve leti: Justin in Hailey Bieber delila prisrčne družinske trenutke
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Ženske, ki po 50. letu cvetijo, imajo teh 7 skupnih navad
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
Lepotni trend iz frizerskih salonov, ki ruši desetletja stara lepotna pravila in osvaja vse več žensk
vizita
Portal
Nihče, razen nje, nima takšne diagnoze
Ali bi lahko vaša kri v prihodnosti razkrila, katera tkiva se starajo hitreje?
Ali bi lahko vaša kri v prihodnosti razkrila, katera tkiva se starajo hitreje?
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
Joe Biden v bitki z rakom: 'Izkoristiva vsak skupni trenutek'
Sedem presenetljivih znakov, da je vaše telo v dobri kondiciji
Sedem presenetljivih znakov, da je vaše telo v dobri kondiciji
cekin
Portal
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Star je bil le sedem mesecev, pa je že služil denar
Star je bil le sedem mesecev, pa je že služil denar
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka
moskisvet
Portal
Nenaden strah pred vožnjo – zakaj se pojavi in kako ga premagati?
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Bila je seks simbol Jugoslavije: pri 64 letih še vedno navdušuje
Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?
Kolikokrat v življenju se iskreno zaljubimo?
Nova nevarnost: Vibehacking in umetna inteligenca na delu
Nova nevarnost: Vibehacking in umetna inteligenca na delu
dominvrt
Portal
Po dopustu: Kako ohraniti čudovite spomine in se izogniti navlaki
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Ena od najbolj hvaležnih vrtnin: ob pravilni negi daje pridelek več mesecev
Naravna svetloba je ključ do lepšega doma: tako jo pravilno izkoristite
Naravna svetloba je ključ do lepšega doma: tako jo pravilno izkoristite
Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
Med prenovo stare hiše so odstranili 70 let staro preprogo. Kar so našli pod njo, jih je pustilo brez besed
okusno
Portal
Ne marate teksture zrnatega sira? Ta preprost trik ga spremeni v kremast namaz
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
Če imate doma jajčevce, poskusite to: preprosta jed, ki nasiti za več ur
voyo
Portal
Prekrokana noč
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907