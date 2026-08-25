Vrhunec sezone: mala, a ambiciozna četica 'mirnovodašev' na SP

Maloštevilna, a močna slovenska reprezentanca je že na Poljskem, kjer so jih pričakali nič kaj poletni pogoji, z oblačnostjo in 16 stopinjami. Vse od srede do nedelje Anjo Apollonio, Mio Medved, Matevža Manfredo in Anžeta Pikona čakajo boji za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu, pa tudi lov na pomembne točke v olimpijskih disciplinah za nastop v Los Angelesu leta 2028.
Kajakašici bosta moči združili v kajakaškem dvojcu na 500 metrov, Mia Medved bo posamično nastopila še na 1000 metrov, Anjo Apollonio pa čaka nastop na 200-metrski razdalji, kjer je letos že osvojila kolajno na evropskem prvenstvu, ter na 500 metrov. Na prihajajoče izzive prvenstva sta se pripravljali v Bohinju.
Tam sta del treninga opravila tudi Anže Pikon in Matevž Manfreda, ki pa sta v sklopu priprav odpotovala tudi v Srbijo in se na Srebrnem jezeru pripravljala skupaj z močno srbsko reprezentanco. Manfredo in Pikona bomo videli v dvojcu na 500 metrov, Matevž Manfreda pa bo vnovičen vrhunski rezultat lovil tudi na 200 metrov, kjer je letos postal svetovni prvak do 23 let ter kolajno osvojil tudi na tekmi svetovnega pokala.
Prve kvalifikacijske preizkušnje bodo na sporedu v sredo, in sicer za kajakaše na 200 metrov, kajakašice na 1000 metrov in kajakašice na 500 metrov. V četrtek dopoldne sledijo kvalifikacije ženskih in moških dvojcev na 500 metrov ter kajakašic na 200 metrov, popoldne pa polfinala kajakašev na 200 in kajakašic na 500 metrov.
V petek dopoldne polfinale čaka kajakašice na 500 metrov, popoldne pa bo na sporedu finale žensk na 1000 metrov. V soboto dopoldne sledijo polfinala kajakašic na 200 metrov ter dvojcev na 500 metrov tako v moški kot ženski konkurenci, popoldne pa so na sporedu finala kajakašev na 200 metrov in kajakašic na 500 metrov. V nedeljo se bo prvenstvo zaključilo s finali dvojcev na 500 metrov in kajakašic na 200 metrov.
Šprint na mirnih vodah je disciplina v kajaku in kanuju, pri kateri tekmovalci veslajo na vnaprej določenih progah po mirni vodi, običajno na jezerih ali kanalih. Cilj je preveslati razdaljo v čim krajšem času. Tekmovanja potekajo na standardiziranih razdaljah, kot so 200, 500 in 1000 metrov, kjer sta ključna eksplozivna moč, vzdržljivost in popolna usklajenost gibov, zlasti pri posadkah v dvojcih ali četvercih.
Poznanj je v svetu kajakaštva in kanuizma znan kot eno najpomembnejših prizorišč, saj gosti regatni center Malta. To umetno jezero, ki se nahaja v neposredni bližini mestnega središča, je bilo zgrajeno posebej za veslaške športe in je opremljeno z vrhunsko infrastrukturo, ki omogoča organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj, vključno s svetovnimi prvenstvi in tekmami svetovnega pokala.
Glavna razlika med kajakom in kanujem je v položaju veslača in vrsti vesla. V kajaku tekmovalec sedi in uporablja dvoperesno veslo, ki ga izmenično pomika na obeh straneh čolna. V kanuju pa tekmovalec kleči na enem kolenu in uporablja enoperesno veslo, s katerim vesla le na eni strani čolna, zato mora s posebnimi tehnikami krmiljenja ohranjati smer gibanja.
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