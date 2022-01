Slovenija je po porazu proti Finski izpadla že v skupinskem delu

Za Slovenijo je tekmo začela peterka Nejc Berzelak , Teo Turk , Denis Totošković , Igor Osredkar in Nejc Hozjan . Prvi polčas je potekal v znamenju negotovosti obeh moštev. Finci so se na slovensko reprezentanco dobro pripravili in jasno je bilo, da predvsem ne želijo prejeti zadetka. Slovenski igralci na drugi strani niso mogli razviti nevarnih akcij v napadu. Kljub temu so po prvih 15 minutah igre najbližje zadetku bili Slovenci. Z leve strani je finska vrata za las zgrešil Teo Turk. Polčas se je zaključil brez zadetkov.

Moštvi sta v tekmo vstopili z različnimi scenariji za napredek iz skupine. Slovenci so se zavedali, da bi jim zmaga zagotovila napredek iz skupine B in tretji nastop v četrtfinalu evropskih prvenstev v malem nogometu. Finci pa so se zavedali, da tudi v primeru zmage proti Sloveniji mogoče ne bi napredovali, saj bi v tem primeru morali Kazahstanci na tekmi proti Italiji tudi zmagati, ali vsaj remizirati.

Slabša igra v drugem delu

Med odmorom so igralci obeh moštev verjetno izvedeli, da je na drugi tekmi v skupini Kazahstan vodil proti Italiji z rezultatom 2:1. Če bi tako tudi ostalo po koncu obeh tekem, bi Slovenija v primeru neodločenega izida zagotovo napredovala z drugega mesta. Finci pa so za napredek nujno potrebovali zmago. Posledično so Finci v začetku drugega polčasa igrali bolj agresivno in napadalno. Po začetnem pritisku Fincev so Slovenci zaigrali bolje in po strelu Osredkarja 15 minut pred koncem tekme, bili zelo blizu prvemu zadetku.

Kazahstan je svoje vodstvo proti Italiji še povečal (3:1) in jasno je bilo, da bo Slovenija lahko napredovala tudi brez zmage. Finci so hitro kaznovali pasivno slovensko igro, saj je osem minut pred zaključkom po strelu Iira Vanhe, žogo za slovenskega vratarja Berzelaka preusmeril Juhana Jyrkiäinen. Slovenci niso obupali in v igro so namesto vratarja poslali dodatnega napadalca.