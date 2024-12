Rokometašice ponosne na svojo predstavo, vendar ostaja grenak priokus

Slovenske rokometašice so na Dunaju morale priznati premoč Nizozemkam, ki so slavile s 26:22. Četudi so Slovenke ob polčasu zaostajale za štiri gole, so v drugem polčasu celo povedle in navdušile z borbeno igro. Pred njimi so do konca glavnega dela turnirja še tri tekme, v soboto jim bodo nasproti stale Švicarke, nato pa se bodo pomerile še proti Dankam in Nemkam.