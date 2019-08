Man United močno odprl mošnjiček: rekordnih 87 milijonov evrov za Maguirea

Harry Maguire se je v Leicester preselil poleti 2017, ko je prestopil za 18,5 milijonov evrov in z lisjaki tedaj podpisal petletno pogodbo. Vragi so se za storitve Maguirea zanimali že lani, a do prestopa ni prišlo, ker da je odškodnina 76 milijonov evrov previsoka. No, leto poslej bodo vragi odšteli še 11 milijonov evrov več (skupno 87 milijonov evrov oz. 80 milijonov funtov).

Maguire bo s prestopom v Manchester United postal najdražji prestop med branilci vseh časov, presegel bo 82 milijonov evrov vredni prestop Virgila van Dijka iz Southamptona v Liverpool. Nizozemec je večdesetmilijonski prestop več kot upravičil, če bo to storil tudi Maguire, bodo v Manchestru lahko zelo zadovoljni. Za Maguirea se je sicer to poletje zanimal tudi Manchester City.