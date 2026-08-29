Manfreda in Pikon z odličnim nastopom do finala

"Pogoji so bili težki, a očitno naju niso motili. Drugi so imeli več težav. Taktično sva odveslala, kot sva si zamislila, najbrž lahko rečem, da je bila to najboljša vožnja, od kar veslava skupaj. Upam, da tako veslanje ponoviva jutri, če ga bova, bova zadovoljna, ne glede na uvrstitev. Jasno pa je, da si želiva boj za sam vrh," je povedal Pikon.
V finale A se je na 200 metrov uvrstila tudi Anja Apollonio. V svoji paradni disciplini je v skupini zasedla drugo mesto, kar je bilo dovolj za napredovanje.
"Malce sem bila nervozna, ker je zaradi težav s startnim blokom prišlo do zamude. A na koncu se je vendarle vse sestavilo, kot je treba, pokazala sem solidno predstavo in kar je najvažneje, uvrstila sem se v finale. Ne bom razmišljala na način, da je zdaj kar vse v redu, tukaj mi veslanje že cel teden ne gre najbolje, zato ne bom napovedovala boja za kolajne, ampak bom dala vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo," je bila zadovoljna najboljša slovenska predstavnica.
Precej manj navdušena je bila s vožnjo v dvojcu na 5000 metrov, kjer sta se z Mio Medved uvrstili le v finale B. "Sva malce razočarani, mislim, da si zasluživa več. Še nikoli nisva veslali v finalu B, a tako pač je. Ker sva zelo lahki veslačici, so nama še najmanj ustrezali pogoji, veter in valovita proga, ki naju je ustavljala. Spet sva tudi viseli v čolnu. A v boju za olimpijske igre še ni nič izgubljenega, tudi nekatere konkurentke za kvoto niso bile nič posebnega. Pa tudi tekem je še kar nekaj do končne odločitve," je komentirala Koprčanka.
Že v petek je v finalu B na 1000 metrov veslala Medved, zasedla je tretje mesto, skupno je bila 12. Apollonio se je na 500 metrov uvrstila v finale C. Danes pa v slovenskem taboru nestrpno pričakujejo popoldanski prvi finale A, kjer se bo za visoka mesta na 200 metrov boril Manfreda.
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