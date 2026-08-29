Manfreda in Pikon z odličnim nastopom do finala

"Pogoji so bili težki, a očitno naju niso motili. Drugi so imeli več težav. Taktično sva odveslala, kot sva si zamislila, najbrž lahko rečem, da je bila to najboljša vožnja, od kar veslava skupaj. Upam, da tako veslanje ponoviva jutri, če ga bova, bova zadovoljna, ne glede na uvrstitev. Jasno pa je, da si želiva boj za sam vrh," je povedal Pikon.

V finale A se je na 200 metrov uvrstila tudi Anja Apollonio. V svoji paradni disciplini je v skupini zasedla drugo mesto, kar je bilo dovolj za napredovanje.

"Malce sem bila nervozna, ker je zaradi težav s startnim blokom prišlo do zamude. A na koncu se je vendarle vse sestavilo, kot je treba, pokazala sem solidno predstavo in kar je najvažneje, uvrstila sem se v finale. Ne bom razmišljala na način, da je zdaj kar vse v redu, tukaj mi veslanje že cel teden ne gre najbolje, zato ne bom napovedovala boja za kolajne, ampak bom dala vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo," je bila zadovoljna najboljša slovenska predstavnica.