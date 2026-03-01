Manja Slak srebrna na EP

Manja Slak, svetovna prvakinja iz perujske Lime in evropska iz madžarskega Györa v letih 2024, je osvojila svojo prvo kolajno na članskem evropskem prvenstvu.

Članica SD Gorenja vas je v kvalifikacijskem delu zadela 573 krogov, kar je bil sedmi dosežek v konkurenci 59 tekmovalk. Poleg nje sta nastopili še dve slovenski strelki, Denis Bola Ujčič je s 564 krogi zasedla 31., Anja Prezelj pa s 560 krogi 43. mesto.

Slovenija je ekipno tekmo v zračni pištoli s 1697 krogi končala na petem mestu. Zmagala je Madžarska (1712) pred Gruzijo in Bolgarijo (obe 1710).