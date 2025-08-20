'Manjši obseg sredstev smo sposobni nadoknaditi z voljo, željo in povezanostjo'

Ljubljanski klub bo novo sezono začel z novim, dopolnjenim imenom po zaslugi vstopa treh novih partnerjev v klub. " Zadovoljni smo zaradi novih partnerstev, delovali pa bomo v manjšem obsegu z manjšimi sredstvi, a še vedno zelo korektnimi za slovenski prostor. Evropski tekmeci so močnejši v tem pogledu, ampak ne iščemo izgovora v tem. Verjamem, da smo sposobni vse nadoknaditi z voljo, željo, povezanostjo ," je med drugim pojasnila direktorica Krima Deja Ivanović .

Krimovke, ki so v zadnjih dveh letih neuspešno lovile nastop na zaključnem turnirju v ligi prvakinj, bo po novem vodil mladi strateg Žiga Novak , ta pa bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros , Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart , Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele , nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.

Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinji Milica Ignjatović in Jovana Risović, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen. "Glede na spremenjeno strategijo, za katero smo se odločili po neizpolnjenem cilju v prejšnji sezoni, je bila v ospredju prevetritev. Včasih moraš narediti dva koraka nazaj, da greš lahko tri naprej. Vesela sem, da smo v nekaj mesecih naredili to, kar smo si želeli. Ekipa je sestavljena tako, kot smo si zamislili," je povedala Ivanović in dodala, da je poletno kadrovanje po prihodu Johansen končano.

Ljubljanska ekipa bo v 31. zaporednem igranju v ligi prvakinj imela zahtevne tekmece. V skupini B so ob Krimu še norveška Sola, danska Ikast in Odense, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, romunska Bukarešta in hrvaška Podravka Koprivnica. Prva tekma jo čaka 6. septembra v Franciji.