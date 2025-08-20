Svetli način
'Manjši obseg sredstev smo sposobni nadoknaditi z voljo, željo in povezanostjo'

Ljubljana, 20. 08. 2025 07.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Marko Juvan
Slovenski ženski rokometni klub z novim imenom Krim OTP Group Mercator je v Stožicah pred dnevi predstavil ekipo, s katero se bo v sezoni 2025/26 lotil domačih in mednarodnih izzivov. Po številnih kadrovskih spremembah bodo cilji v Ligi prvakinj nižji kot v preteklih letih, medtem ko sta v domačih vodah pravzaprav obvezna osvojitev lige in pokala. To v pogovoru potrjuje tudi direktorica kluba Deja Ivanović.

Ljubljanski klub bo novo sezono začel z novim, dopolnjenim imenom po zaslugi vstopa treh novih partnerjev v klub. "Zadovoljni smo zaradi novih partnerstev, delovali pa bomo v manjšem obsegu z manjšimi sredstvi, a še vedno zelo korektnimi za slovenski prostor. Evropski tekmeci so močnejši v tem pogledu, ampak ne iščemo izgovora v tem. Verjamem, da smo sposobni vse nadoknaditi z voljo, željo, povezanostjo," je med drugim pojasnila direktorica Krima Deja Ivanović.

Deja Ivanović
Deja Ivanović FOTO: Damjan Žibert

Krimovke, ki so v zadnjih dveh letih neuspešno lovile nastop na zaključnem turnirju v ligi prvakinj, bo po novem vodil mladi strateg Žiga Novak, ta pa bo razpolagal s precej spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. Ljubljano je zapustilo kar nekaj ključnih igralk, kot so Tjaša Stanko, Ana Gros, Črnogorki Itana Grbić in Tatjana Brnović, Brazilka Barbara Arenhart, Španka Jennifer Guttierez in Kongovka Betchaidelle Ngombele, nekdanji slovenski reprezentantki Alja Varagić in Amra Pandžić ter Črnogorka Jovanka Radičević pa so se igralsko upokojile.

Preberi še Pomlajen kader, nov trener, znižan proračun, a zato večja motivacija

Prišle pa so mlade slovenske igralke Lana Puncer, Ema Marković in Tinkara Kogovšek, Hrvatica Andjela Žagar, Srbkinji Milica Ignjatović in Jovana Risović, Sofie Bardrum in nazadnje še danska desna zunanja igralka Anne With Johansen. "Glede na spremenjeno strategijo, za katero smo se odločili po neizpolnjenem cilju v prejšnji sezoni, je bila v ospredju prevetritev. Včasih moraš narediti dva koraka nazaj, da greš lahko tri naprej. Vesela sem, da smo v nekaj mesecih naredili to, kar smo si želeli. Ekipa je sestavljena tako, kot smo si zamislili," je povedala Ivanović in dodala, da je poletno kadrovanje po prihodu Johansen končano.

Ljubljanska ekipa bo v 31. zaporednem igranju v ligi prvakinj imela zahtevne tekmece. V skupini B so ob Krimu še norveška Sola, danska Ikast in Odense, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, romunska Bukarešta in hrvaška Podravka Koprivnica. Prva tekma jo čaka 6. septembra v Franciji.

rokomet krim liga prvakinj
Bo (sveta) trojica poskrbela za lepše čase celjskega rokometa?

kala 09
20. 08. 2025 09.01
Deja ,prosim pojdi iz Krima,dokler boš ti pa tvoj zlati očka niti vlekla ne bo nič,in imate lahko poračun kluba 50 milijonov.
inside1
20. 08. 2025 08.45
To kar Ivanovičeva razlaga ne gre ravno skup. Igralke igrajo za denar...ne pa za voljo povezanost itd....to mora v ekipi itak biti, če sploh hočeš funkcionirat. Zdrsnili so na dno al pa proti njemu.... Verjetno tudi višje kaj ne štima....Ta dva "Dolerja" sta že kar nekaj časa priklopljena na klub....
