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Huda nesreča voznika na Porsche Sprint Challengu v Kaliforniji

Ljubljana, 06. 09. 2026 13.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Posledice nesreče Manuela Gil Del Reala.

Na tekmovanju Porsche Sprint Challenge v Kaliforniji je prišlo do hude nesreče, v katero je bil udeležen Manuel Gil Del Real. Slednjemu so v enem izmed ovinkov odpovedale zavore, sile udarca pa ni zaustavila niti zaščitna ograja, zato je dirkač z avtomobilom končal med drevesi. Po poročilu organizatorja je ponesrečenec izven življenjske nevarnosti.

Nesreča se je zgodila na tekmovanju serije Porsche Sprint Challenge USA West na ameriškem dirkališču Laguna Seca. Dirkaču Manuelu Gilu Del Realu, ki je vozil Porsche s številko 270, so v enem izmed ovinkov po vsej verjetnosti povsem odpovedale zavore. Sila zaradi velike hitrosti je bila tako velika, da niti zaščitna ograja ni mogla ublažiti udarca. Posledično je avtomobil pristal obrnjen na glavo zunaj steze med drevesi.

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Nesreča se je zgodila v zavoju, imenovanem Corkscrew, na katerem se po navadi nahajajo tudi navijači in fotografi, a sreča v nesreči je bila, da se v tistem trenutku na območju nesreče ni zadrževala nobena oseba. Po poročanju organizatorja dirke je bil Del Real ob prihodu reševalcev pri zavesti in nemudoma odpeljan v bližnjo bolnišnico, kjer je na zdravljenju in nadaljnjem opazovanju.

"Voznik ekipe Porsche Sprint Challenge USA West, Manuel Gil Del Real, je buden po nesreči na stezi med jutranjo dirko v Laguni Seci. Prepeljali so ga v bolnišnico v Salinasu, kjer je na zdravljenju in nadaljnjih preiskavah," so sporočili.

Zaradi velike škode, ki jo je povzročila nesreča, je bilo tekmovanje za dalj časa prekinjeno.

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