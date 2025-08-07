Hard Enduro dirka: je lahko vse skupaj še težje?

Najhitrejši je bil že šestič Manuel Lettenbichler, dirko pa je letos začinil nov razred velikih večvaljnih enduro oziroma adventure motociklov, v katerem so dirkali tako nekdanji zmagovalci Dakarja, kot tudi nekdanji zmagovalci te dirke. V tem razredu je bil sicer najboljši trialist in zvezdnik utuberskih vragolij z motocikli, ki so dvakrat težji in močnejši od običajnih hardenduro motociklov Pol Tarres.

Tudi letos dirka ni minila brez slovenske udeležbe. Naše barve je branila Tjaša Fifer in se v pretežno moški konkurenci prebila do šestega mesta v bronastem razredu.