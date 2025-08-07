Svetli način
Hard Enduro dirka: je lahko vse skupaj še težje?

Ljubljana, 07. 08. 2025 20.56

David Stropnik
V Karpatskem zakotju se je končala že 22-ta izvedba najtežje hardenduro dirke na svetu. Najboljši terenski motoristi na svetu so se pet dni borili s seboj, svojimi motocikli in dobesedno neprehodnimi deli trase legendarne dirke Romaniacs.

Najhitrejši je bil že šestič Manuel Lettenbichler, dirko pa je letos začinil nov razred velikih večvaljnih enduro oziroma adventure motociklov, v katerem so dirkali tako nekdanji zmagovalci Dakarja, kot tudi nekdanji zmagovalci te dirke. V tem razredu je bil sicer najboljši trialist in zvezdnik utuberskih vragolij z motocikli, ki so dvakrat težji in močnejši od običajnih hardenduro motociklov Pol Tarres.

Tudi letos dirka ni minila brez slovenske udeležbe. Naše barve je branila Tjaša Fifer in se v pretežno moški konkurenci prebila do šestega mesta v bronastem razredu.

