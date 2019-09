Maraton: Kenijki Chepngetichevi prvo zlato na SP

Tekma se je začela ob predvidenem času, minuto do polnoči po lokalnem času, a so med tekmo namerili 32,7 stopinj Celzija in vlažnost zraka 73,3 odstotka, ki še poveča občutek vročine. Zato je bil dosežen najpočasnejši čas v zgodovini prvenstev. Maraton je končalo le 40 od 68 tekmovalk, ki so startale, na 42.195 km dolgi poti pa so mnoge potrebovale medicinsko pomoč. Tako so tudi zmagovalko morali odpeljati organizatorji, ko je po prihodu v cilj začela dajati prve izjave, saj se je začela nevarno nagibati naprej in je bila tik pred tem, da se zruši.

Petindvajsetletna Ruth Chepngetich si je odločilno prednost pritekla v zaključku, ko je po 35 kilometrih teka silovito pospešila in je niti njena rojakinjaRose Chelimo, ki pa nastopa za Bahrajn, ni mogla več ujeti ter je v cilj prišla minuti in tri sekunde za njo. Prvo žensko odličje za Namibijo v zgodovini SP je z bronom osvojila Helalila Johannes z minuto in 32 sekundami zaostanka. "Tekma je bila resnično težka, toda nisem se predala in sem si ves čas prigovarjala, da lahko zmagam. Pila sem res veliko vode, ves čas sem se silila z njo, prav tako sem uporabljala gobe z mrzlo vodo, da sem se hladila. Kljub temu sem se med tekmo že zelo slabo počutila, a sem vztrajala," je povedala Chepngeticheva. Ko je katarski emir dal znak za začetek tekme se je začelo za mnoge udeleženke teka pravo mučenje. "Že tako je bilo težko. Potem pa ob progi vidiš še katero izmed sotekmovalk, ki se je zgrudila od naporov, vse skupaj še poslabša in je prav grozljivo. Posebej, ko pomisliš, da se ti lahko to primeri že v naslednjem kilometru," je povedala 41-letna Kanadčanka Lyndsay Tessier, ki je bila 11.

Organizatorji so se sicer potrudili in so med drugim povečali število okrepčevalnic o progi. Vendar so pogoji za maraton in hitro hojo na tem SP še vedno izjemno težki.

Tekmovalke in tekmovalci v teh najdaljših preizkušnjah prvenstev namreč niso deležni ugodja, ki ga imajo preostali udeleženci, ki nastopajo na povsem klimatiziranem stadionu Kaifa, kjer iz velikih šob piha mrzel in temperature ne presegajo 25 stopinj Celzija.