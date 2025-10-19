Prenos na 24ur.com: 'Maratonci' bodo v kratkem zavzeli ljubljanske ulice

Letos je prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji, kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob rekordnem obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Glavni del maratona je na sporedu v nedeljo. Ob 8. uri bodo najprej štartali tekači na Garminov tek na 10 km, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 km in Heinekena 0.0 maratona na 42 km.