Prenos na 24ur.com: 'Maratonci' bodo v kratkem zavzeli ljubljanske ulice

Ljubljana, 19. 10. 2025 07.13 | Posodobljeno pred eno minuto

M.J. , M.D.
Ljubljana je središče tekaškega dogajanja, saj so se na dvodnevnem prazniku teka pomerili in se še bodo tako majhni otroci, šolarji kot elitni tekači. Sobota je bila tradicionalno rezervirana za šolske teke, nedelja pa ponuja še boje najboljših na 42, 21 in 10 km. Slovenski tekači obljubljajo nove rekorde, organizatorji so rekord udeležbe že podrli. Najmlajši tekač je star 16 let, najstarejša tekačica pa 91 let. Prenos Ljubljanskega maratona si lahko že zdaj ogledate na VOYO, POP TV pa se v prenos vključi ob 8.45.

NLB 29. Ljubljanski maraton
NLB 29. Ljubljanski maraton FOTO: VOYO

Letos je prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Rekordno število prijav je na maratonski razdalji, kot tudi med tujimi tekači. Organizatorji si ob rekordnem obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Glavni del maratona je na sporedu v nedeljo. Ob 8. uri bodo najprej štartali tekači na Garminov tek na 10 km, ob 9. uri pa skupaj še udeleženci polmaratona Generali Zame na 21 km in Heinekena 0.0 maratona na 42 km.

Štarti ostajajo na Slovenski cesti pri Figovcu, trase pa ostajajo takšne kot doslej in so po Ljubljani že opremljene s tablami z motivacijskimi slogani. Tudi cilji tekov so, kot še piše STA, na istem mestu, Kongresnem trgu, kjer bodo vsi tekači, ki bodo prečkali ciljno črto, prejeli medaljo, ki nosi podobo mestne hiše.

