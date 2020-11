Španci hvalijo Rogliča: Leta 2021 gre po tisto, kar mu manjka

"Prišel je pozno, toda po osmih letih ima že zbirko naslovov, ki je zastrašujoča: dve Vuelti, drugi na Touru, tretji na Giru, Liege-Bastogne, dirka po Baskiji ..." so po koncu letošnje dirke po Španiji zapisali pri časniku MARCA , kjer so se dotaknili športnih začetkov Primoža Rogliča in dejstva, da je svojo kolesarsko kariero začel šele po slovesu od smučarskih skokov, kjer je bil v mladinski konkurenci prav tako v svetovnem vrhu.

"Manjka mu le še rumena majice, zaradi katere je tako jokal po tem, ko mu jo je neverjetno 'ukradel' njegov rojak in prijatelj (Tadej) Pogačar. Kritizirali so ga, da je hladen, toda je takšen dirkač, da se napetost pri njem sprosti šele takrat, ko se dirka zaključi. Med tekmovanjem je videti hladen, preračunljiv. Ne zapravi sekund, tistih, ki so mu na koncu prinesle rdečo majico z bonifikacijami. Težko mu je bilo vstopiti v svet kolesarstva. Zbral je 5.000 evrov z delom v supermarketu, da si je lahko kupil kolo, na katerem je lahko začel,"so zapisali pri najvplivnejšem športnem časniku Iberskega polotoka.