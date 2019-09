Marca in As v en glas: Roglič prihaja iz majhne Slovenije, ki ima kopico NBA-zvezdnikov in Oblaka

Tudi za španske medije ni dvoma, da sta glavna zmagovalca letošnje Vuelte slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar. Prvi, ker je prepričljivo zmagal, drugi pa zato, ker je zaslužil celo več kot drugouvrščeni, domači as Alejandro Valverde.

Zasluženo v rdečem: Primož Roglič je prvič v karieri osvojil tritedensko etapo. FOTO: AP

Nagradni sklad letošnje kolesarske dirke po Španiji je bil 1,12 milijona evrov. Primož Roglič je kot skupni zmagovalec dobil 150.000 evrov,Alejandro Valverde 57.985, Pogačar na tretjem mestu pa 30.000 evrov. A slednji je dobil še tri etape, vsaka je vredna po 11.000 evrov, hkrati pa je osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, vredno prav tako 11.0000 evrov, poroča madridskiAs. V nadaljevanju se je novinarAsa razpisal o Rogliču.

Seveda mimo smučarskih skokov ni mogel. "Prihaja iz majhne Slovenije, ki ima komaj dva milijona prebivalcev, a kopico NBA-zvezdnikov inJana Oblaka," navaja As. "Začel je s smučarskimi skoki, a ko je v Planici grdo padel, je spoznal, da v tej panogi ne bo nikoli najboljši. Kupil si je kolo in ostalo je zdaj zgodovina," je dodal novinarJuanma Leiva. Novinar časnika MarcaNacho Labarga je Rogliča ujel v hotelu sredi Madrida, ko je z moštvom proslavil velik uspeh. Slovenec mu je namenil nekaj minut svojega časa in nastal je intervju, v katerem velja izpostaviti besede Rogliča: "Na Tour bom šel zmagat. Verjamem, da mi bo uspelo."

Primož Roglič pred avtobusom nizozemske ekipe Jumbo Visma. FOTO: AP

"V Španijo sem prišel po skupno zmago in uspelo mi je. Dobro sem se počutil vse tri tedne in na koncu smo z ekipo uspešno dokončali delo. Res je bilo tudi nekaj težkih trenutkov in bolečin, kot na primer po padcu v Toledu, a nič me ni vrglo povsem iz tira," je v uvodu pogovora zaMarcopovedal Roglič. Novinar ga je nato vprašal, kako so mu v Španiji pomagale izkušnje iz Italije. "Giro in Vuelta sta povsem različni dirki. Etape so zelo drugačne, a izkušnje z Gira so mi tu zagotovo pomagale. Dirko sem začel z drugo miselnostjo, imel sem boljšo ekipo, drugače sem se lotil dirkanja ... V bistvu dirki nista imeli ničesar skupnega."

Tadej je moj prijatelj. Je neverjeten fant, zelo pameten in dober dečko. Večkrat sem mu pomagal, da je postal boljši kolesar. Ima izjemen talent, kar je dokazal v teh tednih. —Roglič o Pogačarju

Sledila so kar tri vprašanja o 19. etapi ter potezi španske ekipe Movistar z Valverdejem na čelu, ki je po padcu Rogliča pospešila ritem in skušala na nešporten način priti do prednosti. Roglič je odgovornost zvrnil na svojo ekipo in se ni želel spustiti v podrobnosti. "Bila je naša napaka. Morali bi biti v ospredju glavnine in se nam to ne bi zgodilo. Ne želim več razpravljati o tem. Tako je bilo in pika," je dejal Roglič za Marco. Slovenski as se ni mogel izogniti vprašanju o Tadeju Pogačarju in ciljih v prihodnosti. "Tadej je moj prijatelj. Je neverjeten fant, zelo pameten in dober dečko. Večkrat sem mu pomagal, da je postal boljši kolesar. Ima izjemen talent, kar je dokazal v teh tednih," je povedal o 20-letnem biseru iz Komende. "Želim iti na Tour, da ga osvojim. Verjamem, da ga lahko, še posebej zdaj, ko sem osvojil Vuelto in bil na stopničkah na Giru. V naslednjih dneh bomo začrtali program za naslednje leto, zagotovo pa bi rad kolesaril v Franciji," je o naslednjih ciljih dejal Roglič.

Primož Roglič in Tadej Pogačar FOTO: AP

Sledilo je vprašanje o ekipi Jumbo Visma za naslednje leto, v kateri bodo poleg Rogliča, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Wout van Aert, Tom Dumoulin ... Novinar se sprašuje, če morda "ni preveč petelinov v enem kokošnjaku", Roglič, ki je hipoma postal tudi "kralj spleta"pa odgovarja: "Nikoli ni preveč dobrih kolesarjev v eni ekipi. To, da prihaja Dumoulin, je odlična novica za vse nas. Ekipa bo še močnejša in ne bo nobenih problemov pri sestavi koledarja dirk. Naš cilj je, da vztrajno rastemo in postanemo najboljša ekipa na svetu, ne da bi se ozirali na druge." Pogovor v Marcise je končal z vprašanjem o svetovnem prvenstvu, ki je na sporedu v Yorkshiru od 22. do 29. septembra. "Nisem še podrobno preučil trase, vendar se mi zdi, da mi ustreza. Dirka bo zelo odprta, težko je izpostaviti favorite, zagotovo pa bo imela Slovenija vidno vlogo. Imamo izjemno reprezentanco."

Primož Roglič in Nairo Quintana FOTO: AP

Tudi drugi španski mediji so se razpisali o "slovenskem dečku, ki je moral pasti na glavo, da je osedlal kolo" ter o "novem zvezdniku svetovnega kolesarstva, ki je dokončno potrdil, da se stara garda počasi poslavlja". La Vanguardia piše, da je šest mladih kolesarjev, ki so se potegovali za belo majico in ki so končali med prvih dvajset, dokaz, da so Tadej Pogačar, "Superman" Miguel Angel Lopez in druščina prevzeli vodilno vlogo v svetovnem kolesarstvu. V nadaljevanju članka se je novinarXavier G. Luqueosredotočil na Rogliča in povzel besede biomehanika Jumbo Visme Španca Jona Iriberrija.

Želim iti na Tour, da ga osvojim. Verjamem, da ga lahko, še posebej zdaj, ko sem osvojil Vuelto in bil na stopničkah na Giru.