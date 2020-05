Đoković s pomočjo bolnišnici še utrdil status 'teniškega Robina Hooda'

Prejšnji teden je mama Novaka Đokovićadejala, da ga je "izbral Bog", španski časnik MARCA pa se spominja tudi nedavnega pogovora 32-letnega Beograjčana s kolegom iz teniške karavane Stanom Wawrinko. Švicar je dejal, da Đokovićeva nepriljubljenost med nekaterimi navijači izvira tudi iz dejstva, da v nobenem filmu ne morejo igrati "trije pozitivni liki". Govoril je seveda o "Veliki trojici", ki jo poleg Đokovića sestavljata še legendarna Roger Federerter Rafael Nadal.

"Realnost je takšna, da se je številka ena svetovnega tenisa zaradi vsega, kar počne izven igrišč, spremenil v neko vrsto Robina Hooda za moško karavano. Đoković je dopolnil štiri leta kot predsednik sveta igralcev in prejel pohvale praktično vseh, tudi igralcev z dna lestvice," so zapisali pri časniku MARCA. Tudi po Đokovićevi zaslugi so namreč dobili do 8000 evrov pomoči v času prekinitve dogajanja zaradi pandemije novega koronavirusa.

Želi podvojiti zaslužke igralcev

"Bolj misli na druge kot nase,"naj bi o njem govorili v slačilnicah. Srbski zvezdnik se je tudi zavzel za povišanje denarnih nagrad na turnirjih za veliki slam, kar naj bi napovedal v skupnem pogovoru z najboljšimi stotimi igralci z lestvice ATP. Napovedal je tudi, da bo na svoja pleča prevzel stroške za odvetnike med pogajanji z vodilnimi možmi svetovnega tenisa in zahteval, da igralci dobijo 10 odstotkov (zdaj 4,3 odstotka) celotnih prihodkov z največjih turnirjev.

"Đoković je bil zelo aktiven med samoizolacijo zaradi koronavirusa,"še poročaMARCA."On je kolege prek telefonskega sporočila opozoril, da naj zaradi pandemije zapustijo ZDA. Od takrat je daroval velike količine denarja, v nekaterih primerih je dosegel milijon evrov, zdravstvu v svoji državi, Španskemu rdečemu križu in bolnišnici v Bergamu. Ne smemo pozabiti, da je v Srbiji organiziral šest turnirjev in postal pokrovitelj prve ekshibicije, na kateri so na Floridi nastopili (Reilly) Opelka, (Miomir) Kecmanović, Hubert Hurkacz in Tommy Paul. Novak, ki je trikrat že treniral v Puente Romanu (v španski Marbelli, op. a.), bo svoj rojstni dan prvič praznoval v Španiji. Jutri bo praznoval 33. rojstni dan z željo po lovu na dva velika teniška rekorda: največje število naslovov na majorjih in seštevku tednov na vrhu lestvice ATP. Lahko postane prvi igralec, ki bo sezono sklenil brez poraza, ki ga ni utrpel na 18 dvobojih ATP Cupa, OP Avstralije in v Dubaju."

Pomaga tudi bolnišnici v Kruševcu

Đoković je nazadnje bolnišnici v Kruševcu izročil pet ventilatorjev in prav toliko monitorjev v boju proti novemu koronavirusu. Fundacija trenutno prvega igralca na svetu je drugim zdravstvenim ustanovam v Srbiji že pred časom darovala milijon evrov, enak znesek je namenila tudi bolnišnici v Bergamu.

"Solidarnost in odgovornost sta najbolj pomembni v boju proti koronavirusu," je na Twitterju sporočila fundacija, srbski teniški zvezdnik pa je pri tem pripisal: "Skupaj smo močnejši."

Dvaintridesetletni Đoković, sicer 17-kratni zmagovalec turnirjev za veliki slam, je skupaj s svojo soprogo Jeleno Đokovićv času epidemije bolnišnicam v domovini in tujini priskrbel izdatna denarna sredstva in potrebno zdravniško opremo v boju proti pandemiji novega koronavirusa.