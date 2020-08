MARCA: Roglič in Pogačar med favoriti za zmago na Touru

Negotovost okoli letošnje dirke, ki je bila zaradi pandemije novega koronavirusa, preložitve na kasnejši datum in dejstva, da bo število navijačev omejeno, že tako velika, je še dodatno poskočila zaradi težav Primoža Rogliča, ki v letošnji Tour prihaja kot nesporni favorit številka ena za končno zmago. Roglič se je poškodoval na kriteriju Dauphine, kjer je bil v igri za že svojo šesto letošnjo zmago, a tik pred sobotnim začetkom v Nici potrdil, da bo vseeno lahko nastopil. Kako resna je poškodba, ostaja precejšnja neznanka, a dejstvo, da se bo nekdanji smučarski skakalec pojavil na startu, je že dovolj vzpodbudna novica za slovenske ljubitelje kolesarstva in športa nasploh.

Cenjeni španski športni dnevnik MARCAje Rogliča uvrstil v družbo petih glavnih favoritov za končno zmago: 29-letni Zasavec se bo za končno zmago po njihovih ocenah udaril z leto starejšim Francozom Thibautom Pinotom(Grouporama), ki letos še ni zmagal na nobeni dirki, njegova najboljša uvrstitev na Touru pa je tretje mesto (Roglič je bil najboljši četrti leta 2018). Tu je še kolumbijski veteran, a kljub temu šele 30-letni Nairo Quintana(Arkea), ki je letos prav tako že vknjižil pet zmag in bil na dirki po Franciji že dvakrat drugi v skupnem seštevku (2013 in 2015). Še en 30-letnik, Španec Mikel Landa (Bahrain-McLaren), še čaka na prvo letošnjo zmago, leta 2017 pa je bil najboljši četrti.

Bernal: Primož je bil v zadnjih tednih verjetno najmočnejši

A verjetno največji izziv pripravlja branilec naslova, 23-letni Kolumbijec Egan Bernal(Ineos), ki je po lanski zmagi na Touru letos že zmagal na dveh dirkah. Pred startom je že izzval Rogliča in njegovo ekipo Jumbo-Visma, da "prevzamejo svoj del odgovornosti" pri nadziranju etap.

"Po kriteriju Dauphine (tako kot Roglič ga je končal predčasno, op. a.) se počutim precej bolje. Še vedno me malce boli hrbet, če sem povsem pošten, a počutim se veliko bolje kot ob koncu Dauphineja. Moja pripravljenost se izboljšuje in upam, da bo tako skozi celoten Tour,"je Bernala citiral L'Equipe.

"Če se bojim Jumbo-Visme? Zelo so dobri, velika ekipa. Primož je bil v zadnjih tednih verjetno najmočnejši. Kar letel je in bo med favoriti, a ne smemo pozabiti na Toma Dumoulina, ki pridobiva na moči. Dobro je pred nami imeti ekipo visoke ravni, tako je motivacija še večja. Lahko si bomo delili odgovornost z njimi in dirke ne bo potrebno nadzirati le nam. Morali bodo prevzeti svoj del odgovornosti. To bo dober Tour za 'plezalce'. Gotovo se bomo borili do zadnje vožnje na čas na Planche Des Belles Filles, dan pred prihodom v Pariz. Trasa je težka, a pokrije vse vidike, zato ne bo potrebno biti previden zgolj v gorah."

Pogačar je 'nevarni debitant'

MARCAletošnjo traso Toura primerja z Vuelto, kar je morda dober znak za Rogliča, ki je na lanski dirki po Španiji dosegel uspeh kariere in osvojil prvo mesto, tretji je bil Pogačar.

"Trasa je primarno gorska (8 gorskih etap, 4 od teh z gorskim ciljem), čeprav bi v vožnji na čas kolesarja, kot sta Roglič in Dumoulin, imela prednost. To so dobre novice tudi za Naira, Lando in Pinota, ki jih ne čaka dolga vožnja na čas, kjer bi lahko zaostali. Profil etap bo otežil delo Ineosu in Jumbu, ki ne bo tako zlahka nadziral dirke, kot jo je v preteklosti Sky. Poraja se dvom, če se jim bo kdo lahko postavil po robu. Med favoriti jih veliko opozarja na nevarnega debitanta: Pogačarja in njegovo močno ekipo UAE,"je zapisala MARCA.

Številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb

V cilju bo po zaenkrat veljavnih ukrepih francoske vlade kolesarje lahko pričakalo do 5000 navijačev, na startu in cilju pa bodo nameščeni ogromni zasloni, okoli katerih bodo morali privrženci kolesarstva spoštovati vse zdravstveno-varnostne ukrepe, kot sta držanje varnostne razdalje in nošenje mask. Kolesarji seveda z gledalci ne bodo smeli imeti stika, prav tako bodo dva dni pred vsako etapo povsem zaprli ceste, ob progi pa bo na voljo do 60 razkužilnih centrov. Za primerjavo z letom 2019 bo uradnih vozil veliko manj (zmanjšanje od 160 na vsega 100), kot tudi akreditiranih oseb (5000:3000).

Teste na okužbo z novim koronavirusom bodo izvajali pred prvo etapo in v dneh premora, skupno torej vsega štirikrat. Kolesarji bodo morali tudi na ekipnih avtobusih nositi maske, največje število oseb v posamezni ekipi je 30. V hotelih bo imela vsaka ekipa rezervirano svoje nadstropje, za celotno moštvo pa bo nastopov konec, če bodo pri dveh njihovih kolesarjih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Teste bo izvajala ekipa 15 oseb v mobilnem laboratoriju, kjer bodo rezultate dobili v manj kot dveh urah. Medijske obveznosti kolesarjev bodo potekale prek videopovezav, tudi podelitve pa bodo močno osiromašene, saj bo poleg dveh podeljevalcev prisoten le še en predstavnik pokroviteljev oziroma lokalnih oblasti.