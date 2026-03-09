Zbor reprezentance s pogledom v prihodnost

V nedeljo se bo v Zrečah zbrala rokometna izbrana vrsta. Selektor Uroš Zorman je na seznam vabljenih igralcev postavil 26 imen. Med njimi je več mladih rokometašev, ki nase opozarjajo z nastopi v mlajših reprezentančnih selekcijah ter v Ligi NLB. "Glede na to, da za prihajajoči reprezentančni teden za pripravljalno tekmo nismo dobili tekmeca po meri, bomo ta čas izkoristili za pregled širše baze igralcev. Večina jih prihaja iz slovenske lige, prosto pa so dobili starejši reprezentanti ter tisti, ki so bili na januarskem evropskem prvenstvu bolj obremenjeni," je odločitev pojasnil Zorman.
"Nekatere igralce s seznama sem želel videti na treningih reprezentance in jih tudi preizkusiti. Ob zaključku treningov, ki nas čakajo, bodo tako fantje odigrali medsebojno tekmo, kar nam bo prineslo dober uvid v to, kaj nam ta igralski nabor lahko nudi," pa je slovenski selektor dodal o poteku priprav, ki bodo potekale do četrtka.
Med vabljenimi igralci jih 19 nastopa v elitnem slovenskem klubskem tekmovanju, Ligi NLB. Najbolj zastopan klub bo Celje Pivovarna Laško s sedmimi igralci. Povprečna starost zbranih igralcev bo slabih 25 let. Najmlajši bo kadetski in mladinski reprezentant Aljuš Anžič, ki je nedavno stopil v polnoletnost, najstarejša igralca pa bosta Jaka Malus in Uroš Knavs, ki bosta letos dopolnila 30 let.
Moško reprezentanco v maju čakata kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu. Za preboj med svetovno elito se bo pomerila z zmagovalcem para Črna gora - Finska. Ta bo znan tekom bližajočega se marčevskega reprezentančnega tedna. Majska akcija bo nato zadnja v tej klubski sezoni.
Spisek reprezentance:
- vratarji: Gal Gaberšek (RK Celje Pivovarna Laško), Mark Šalamon (RK Trimo Trebnje) in Miljan Vujović (Stuttgart);
- krilni igralci: Filip Rakita (RK Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan (oba LL Grosist Slovan), Uroš Knavs (RD Riko Ribnica), Urban Pipp (KK Csurgoi) in Domen Novak (Flensburg);
- zunanji igralci: Uroš Milićević, Aljuš Anžič, Andraž Makuc, Mai Marguč( vsi RK Celje Pivovarna Laško), Tarik Mlivić, Malik Tatar (oba LL Grosist Slovan), Aleks Vlah (Industria Kielce), Mitja Janc (Wisla Plock), Jaka Malus (Vardar 1961), Domen Tajnik (Eurofarm Pelister), Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Tim Rozman (Balatonfüredi) in Tarik Velić (RK Gorenje Velenje);
- krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Jernej Drobež (RK Gorenje Velenje), Lucijan Korošec (RK Celje Pivovarna Laško) in David Svečko (RK Slovenj Gradec).
